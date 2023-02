BBB 23: Saiba quando o Big Fone vai tocar pela primeira vez na edição

Após revelar que teremos Big Fone nesta semana, Tadeu Schmidt revela quando telefone vai tocar no BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt fez uma revelação para os fãs do BBB 23: o dia e horário de quando o Big Fone vai tocar! Há poucos dias, a equipe do reality show revelou que iria ter o toque do Big Fone nesta semana, mas não tinham revelado quando aconteceria. Agora, o público já pode anotar na agenda.

O Big Fone vai tocar neste sábado, 3, e será durante o final do programa ao vivo da noite.

O telefone vai dar um poder para quem atendê-lo. O participante que atender ao Big Fone vai indicar duas pessoas para o paredão. Porém, estes nomes não estarão direto na berlinda. Isso porque o Poder Curinga da semana vai complementar o Big Fone.

Nesta semana, o Poder Curinga tem o poder de escolha: a pessoa com o poder deverá escolher apenas um dos dois indicados pelo Big Fone para ir ao paredão. Vale lembrar que Paula comprou o Poder Curinga nesta sexta-feira, 3.

Saiba como será o paredão desta semana no BBB 23

No domingo, 5 de fevereiro, os participantes do BBB 23 fazem a formação de um paredão triplo. O jogador com o Poder Curinga vai escolher um dos dois indicados pelo big fone para ir ao paredão. O anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra pessoa e a casa faz a votação. Logo depois, o indicado pelo Big Fone dá o contragolpe, que não pode ser em quem atendeu ao Big Fone e nem em quem comprou o Poder Curinga. Então acontece a prova-bate.