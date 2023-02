BBB 23: Com o ‘Poder Coringa’, Paula pode salvar brother do paredão

Paula Freitas arrematou o ‘Poder Coringa’ no leilão desta semana no BBB 23

Às sextas-feiras na casa mais vigiada do Brasil tem uma nova dinâmica: o leilão do Poder Coringa, um card exclusivo do BBB 23, que garante benefícios ao brother que mais oferecer estalecas pelo prêmio, e nesta semana, a contemplada é Paula Freitas (28). A sister arrematou o cartão, que estava na posse de Cara de Sapato (32), e poderá salvar um brother do paredão na dinâmica desta semana.

Mas a escolha da biomédica será limitada a outra dinâmica do game: o primeiro Big Fone da edição, que foi agendado para tocar neste domingo, 5, conforme Tadeu Schmidt explicou nesta semana. Mas o telefone está longe de trazer alívio para os brothers e promete trazer ainda mais caos entre os confinados.

Quem atender o Big Fone poderá indicar dois brothers para a berlinda, mas Paula, em posse do Poder Coringa da semana tem como benefício, escolher apenas um dos emparedados para ganhar mais uma semana na casa. Além da dinâmica, o confinado mais votado para o paredão poderá aplicar um contra-golpe. Logo, no domingo, Paula terá que usar seu Poder Coringa com sabedoria e fazer uma escolha difícil, dependendo totalmente da decisão de outro brother, que pode ser um aliado ou não.

Paula pede justiça depois de receber recado de Gabriel

Além do Poder Coringa, o BBB 23 trouxe mais uma novidade: o eliminado da semana pode deixar um recado para alguém da casa, após avaliar o jogo aqui fora. Após a eliminação de Gabriel Tavares (24), o brother decidiu mandar uma mensagem geral, mas Paula se descontrolou e não conseguiu segurar o choro.

“Tudo que eu vivi aí foi muito intenso. Continuem forte e jogando do jeito que estávamos jogando. Aproveitem enquanto há tempo. Independente de tudo vou estar aqui torcendo. Abraços para todos vocês”, disse o modelo. Em meio as lagrimas, Paula pediu justiça pela partida do Brother: “Gabriel, não era pra ser assim, era pra você tá aqui, c*rai. Amigo, se estiver me escutando, eu amo você, amo você car*i”, declarou.