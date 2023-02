BBB23: Paula se descontrola depois de recado de Gabriel e pede justiça

Ainda sem superar saída de dupla, Paula acaba caindo no choro descontrolado e internet não poupa palavras contra sister

A sister Paula Freitas ainda não conseguiu superar a saída de seu colega de confinamento Gabriel Tavares, que foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 23, na última terça-feira, 31. Nesta quarta-feira, 1, ela acabou caindo no choro e se desesperando após um recado gravado pelo pipoca, passado pela produção.

“Tudo que eu vivi aí foi muito intenso. Continuem forte e jogando do jeito que estávamos jogando. Aproveitem enquanto há tempo. Independente de tudo vou estar aqui torcendo. Abraços para todos vocês”, disse o modelo, após sair a casa mais vigiada do Brasil.

Paula acabou se descontrolando enquanto ouvia as palavras de seu ex-companheiro, que entrou como dupla dela direto da Casa de Vidro. Chorando bastante, ela precisou enxugar o rosto com uma toalha. Depois do recado, a ex-vidraceira foi para a área externa com os colegas de confinamento que sobraram e continuou muito abalada, sem conseguir segurar o choro.

“Gabriel, não era pra ser assim, era pra você tá aqui, c*rai. Amigo, se estiver me escutando, eu amo você, amo você car*i”, diss ela, pedindo por justiça pelo amigo eliminado. A internet não gostou nem um pouco da atitude da sister. “Que vergonha”, “Que forçada”, foram algumas das coisas ditas pelos internautas contra Paula.

Larissa Santos revela estar chateada com 'perseguição' de brothers com ela

Nesta quarta-feira, 1, Larissa Santos disse estar bem chateada com a perseguição que vem recebendo de alguns colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23, que vivem corrigindo seu português. A personal trainer cometeu alguns erros de pronúncia no que se trata de variação linguística e nos últimos dias, brothers como o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. e o youtuber Fred, affair da sister, corrigiram seu português. "Eu falo muitas palavras errado, mas é meu jeito. E você consegue me entender. É uma coisa que ninguém nunca se incomodou, mas aqui, comecei a me sentir burra, insegura, e p*rra, ficava me magoando", revelou a sister.