BBB23: Fred acusa Gabriel Tavares de ter manchado imagem do grupo

Youtuber Fred acusa Gabriel Fop de acabar com a imagem da panelinha depois de conversa séria com modelo

Na tarde desta terça-feira, 24, o youtuber Fred, o cantor de funk MC Guimê e o modelo Gabriel Tavares tiveram uma conversa bem sincerona. Logo depois do Jogo da Discórdia, o affair de Bruna Griphao começou a tentar a refazer sua alianças dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23, principalmente com o ex-marido de Bianca Andrade.

Juntos na área externa da casa, o influenciador resolveu dar uma segunda chance para Gabriel, mas não deixou de ficar com um pé atrás quanto a sua decisão. Com a casa dividida entre dois grupos, representados pelos quartos disponíveis, Fred disse que os verdadeiros vilões da edição seriam sua própria panelinha, visto que Bruna, Gabriel e Guimê focam no jogo ao invés de curtir festas.

“Mano, a gente tá virando vilão dessa p*rra. Porque aqui pra virar vilão é um, dois”, disse Fred. “Por causa de uma atitude isolada sua, você colocou a gente na bala. A casa inteira se voltou contra um lado, e numa dessas, até lá fora pode se voltar contra a gente”, responsabilizando Gabriel pela situação.

Lexa falou sobre posicionamento de Mc Guimê

Na última madrugada, ela teve de desassociar sua opinião da de MC Guimê após o cantor passar um certo pano sobre a relação tóxica de Gabriel Tavares e Bruna Griphao. Muitos acabaram cobrando o posicionamento da cantora. "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", iniciou ela. Ela afirmou que mesmo não concordando com o posicionamento do amado, continuaria ao lado dele. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim", continuou.