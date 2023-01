BBB 23: Após sofrer com jogo da discórdia, Lexa faz pedido a Boninho

Cantora Lexa assistiu com nervosismo o Jogo da Discórdia do BBB 23, que aconteceu na última segunda-feira

A cantora Lexa se mostrou bem abalada ao assistir o marido, Mc Guimê, no Jogo da Discórdia que durou até a madrugada desta terça-feira, 24. Ela aproveitou para mandar um recado para o diretor do programa, Boninho.

Nervosa com a dinâmica, ela afirmou: "Boninho, quero saber se você pode me emprestar a psicóloga de vocês pra fazer um extra aqui em casa".

"Agora vou descansar, vou dormir, que amanhã eu tenho um dia de trabalho, de estudo, tem que trabalhar", completou quando acabou o Jogo.

Lexa falou sobre posicionamento de Mc Guimê

Recentemente, ela teve de desassociar sua opinião da de Mc Guimê após o cantor passar um certo pano sobre a relação tóxica de Gabriel Tavares e Bruna Griphao. Muitos acabaram cobrando o posicionamento da cantora.

"Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", iniciou ela.

Ela afirmou que mesmo não concordando com o posicionamento do amado, continuaria ao lado dele. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim", continuou.