BBB23: Domitila Barros acha que agressividade de Bruno Gaga foi motivo da desistência

Miss Domitila Barros culpa agressividade de atendente de farmácia Bruno Gaga e fala de bebedeira do brother

A Miss Alemanha Domitila Barros acha que o motivo do atendente de farmácia Bruno Gaga ter desistido do Big Brother Brasil 23 foi por conta de seus ataques de agressividade. O brother vinha causando demais na casa maia vigiada do país graças a seus momentos de raiva após suas bebedeiras.

Conversando com a jogadora de vôlei Key Alves na área externa do confinamento, a Miss revelou o surto que Bruno teve durante a madrugada. “Foi muito feio. Da minha percepção, eu olhei no rosto dele e eu não reconheci ele. Deus me perdoe mas não era ele. Gabriel falou ‘eu vou rezar’. […] Eu não sei as imagens que tem mas não era o Gaga, Deus me perdoe…”, disse Domitila.

“Miga, olha como Deus é. Eu não vi as duas cenas dele”, rebateu a atleta, namorada de Gustavo Benedeti. Domitila ainda achou até melhor que Key não visse as situações. “Você não tem psicológico”, completou a Miss.

Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality show da Globo e deixa brothers confinados em choque

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!