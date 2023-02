BBB23: Depois de briga feia, Bruna Griphao toma decisão drástica sobre Larissa Santos

Chateada com a aliada, Bruna Griphao toma medida drástica sobre sua amizade com Larissa Santos

A relação entre a atriz Bruna Griphao e a professora de educação física Larissa Santos está estremecida! Depois de uma briga intensa nesta quarta-feira, 15, a famosa desabafou com Aline Wirley sobre a amizade e o que sente sobre a personal trainer.

“Ao invés de retrucar com a Larissa, por que você não foi falar com o Fred?”, perguntou a ex-Rouge, pois o youtuber Fred, e affair de Larissa, foi o real causador da confusão que aconteceu no Quarto Deserto sobre a bagunça da atriz.

“A Larissa começou a pegar ar pelo Fred. Ela comprou a briga dele. Eu falei para Larissa: 'Por que você tá comprando isso se eu não tô nem brigando com você?' Você tá defendendo o Fred e eu nem tô brigando com você. E ela 'porque você é isso, suas coisas estão jogando pela casa inteira…’”, rebateu Bruna.

“Só que essa resenha entre vocês duas não é de hoje”, respondeu Aline. “Nesse momento eu não vou conversar e nem ela. Acho melhor a gente dar uma afastada”, completou Bruna, decidida do que faria sobre a relação das duas no momento.

Larissa e Bruna Griphao protagonizam barraco

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil! Bruna Griphao e Larissa tiveram uma briga feia por conta da desorganização do Quarto Deserto. Tudo começou quando Bruna entrou no quarto logo pela manhã e encontrou suas coisas bagunçadas, que foram reviradas por algum brother. A loira ficou nervosa e acabou gritando com a situação. Larissa perdeu a paciência com a amiga estressada e pediu para que a atriz parasse com os berros.

