BBB 23: Larissa e Bruna Griphao protagonizam barraco no Quarto Deserto

Larissa e Bruna Griphao trocaram farpas após desentendimento durante a manhã no BBB 23

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil! Na manhã desta quarta-feira, 15, Bruna Griphao (23) e Larissa (24) tiveram uma briga feia por conta da desorganização do Quarto Deserto. Com berros e acusações, as amigas protagonizaram um verdadeiro barraco e deixaram os outros confinados assustados.

Tudo começou quando Bruna entrou no quarto logo pela manhã e encontrou suas coisas bagunçadas, que foram reviradas por algum brother. A loira ficou nervosa e acabou gritando com a situação. Larissa perdeu a paciência com a amiga estressada e pediu para que a atriz parasse com os berros.

Bruna ficou ainda mais nervosa ao ver a reação da educadora física e não deixou barato: “Eu estou falando que todo mundo faz a mesma coisa, mas, no meu todo mundo se sente no direito de pegar as minhas coisas e mudar de lugar. Se você quer pegar alguma coisa, é só avisar”, desabafou com a amiga.

“Não gosto que mexam nas minhas coisas! Não gosto! Odeio que façam isso”, Bruna continuou. Larissa não curtiu a acusação da loira e rebateu: “Então por que tu deixa tudo espalhado?”, perguntou. Bruna explicou que todas as suas coisas estavam próximas a sua cama, mas a resposta não convenceu Larissa.

Revoltada, a professora de educação física ameaçou a colega de confinamento: “A gente vai começar a botar tudo o que tu tem que fazer e a gente faz por ti”. Bruna respondeu: “Então fala tudo o que eu tenho que fazer e não faço, só não pega minhas coisas. Eu odeio que façam isso! Já falei várias vezes!”, disse.

Larissa soltou o verbo: “Não sou só eu que acho, mas só eu que tenho coragem de falar pra ti”, a morena ainda bateu a porta e Bruna ficou revoltada com a cena: “Você bate a porta todos os dias e só eu levo no c*.”, gritou estressada com a reação de Larissa.

Bruna está reclamando porque mexeram nas coisas dela pra arrumar. Larissa disse que agora vão começar a pontuar as coisas que ela deveria fazer e não faz. #BBB23pic.twitter.com/R9ipEXUJb3 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 15, 2023

Amanda desabafa com Larissa sobre Bruna Griphao:

Larissa não foi a única sister que ficou chateada com Bruna Griphao nos últimos dias. Na noite de segunda-feira, 13, após o jogo da discórdia, Amanda (31) comentou com Larissa que estava magoada com Bruna Griphao.

O motivo seria porque a sister escolheu falar sobre Fred Nicácio (35) no jogo, e mais uma vez, expôs o conflito entre ela, o brother, Cara de Sapato (32) e Amanda, mas não citou a médica na história ou pediu a opinião dela. Larissa defendeu a amiga e disse que a colocação de Bruna no jogo foi coerente.