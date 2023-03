BBB23: Dania Mendez mal chegou e já fez pedido inusitado para Cara de Sapato

Modelo mexicana Dania Mendez chegou nesta quarta-feira, 15, e já surpreendeu internautas do BBB 23

Na tarde desta quinta-feira, 15, a mexicana Dania Mendez, que veio para o Big Brother Brasil 23 promovido pelo intercâmbio de participantes com o La Casa de Los Famosos 3, fez um pedido para lá de especial para o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato. A moça quer aprender a fazer comida brasileira.

Enquanto estava observando a movimentação na cozinha, Dania viu alguns dos itens disponíveis na geladeira, quando decidiu pedir ajuda para aprender a cozinhar. Então, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, que estava próxima na hora, respondeu que não cozinha e só ajuda Cara de Sapato.

“Sapatito, você vai me ensinar. Você me ensina a cozinhar comida brasileira”, disse a mexicana. Cara de Sapato até tentou se comunicar com a nova integrante do reality show, mas ela não entendeu e pediu: “Fala em português, te entendo mais”, falou, em espanhol.

Aline riu bastante do comentário da modelo e influenciadora, que completou: “Eu quero cozinhar feijoada e arroz e feijão”. O lutador, então, aceitou o pedido especial de Dania, se mostrando bastante disposto em ajudar a mexicana.

Brothers shippam Dania com Cara de Sapato

Depois da chegada surpresa de Dania Mendez ao BBB 23, os brothers a levam para conhecer a casa. Em espanhol, Domitila Barros pergunta à visitante se ela realmente está fazendo um intercâmbio no Brasil e não está competindo com eles, e Dania Mendez confirma que continua jogando no reality mexicano. Depois, a modelo e influenciadora conhece um pouco dos brothers, que se apresentam.

"Eu imagino que o Cara de Sapato está muito encantado", brinca Domitila para a visitante, em espanhol. Os brothers, então, começam a bater palmas e shippar o lutador com a modelo "Vai Sapato", disseram. Ele ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação. Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.

