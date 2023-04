BBB23: Dania manda recado para Domitila após eliminação: ‘Te espero’

Mexicana Dania Mendez manda recado para Domitila depois de tentar ajudar a permanência da sister no BBB23

A influenciadora mexicana Dania Mendez decidiu mandar um recado para a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros, depois que ficou sabendo que a modelo teria sido eliminada do Big Brother Brasil 23, visto que as duas ficaram bem amigas desde o primeiro momento que a gringa entrou na casa mais vigiada do país.

Na tarde desta quarta-feira, 19, a ex-integrante do La Casa de Los Famosos, que fez intercâmbio para o Brasil durante um tempo, que todos sabem que acabou não dando tão certo assim, mandou uma mensagem de carinho para a amiga nas redes sociais, recebendo uma resposta da modelo recém eliminada do reality show brasileiro.

“Aqui te espero”, escreveu Dania, nos comentários de uma publicação feita por Domitila em parceria com o perfil oficial da Globo no Instagram. Então, a modelo viu o carinho da mexicana, respondendo com um emoji de coração.

Bruna Griphao e Larissa criticam atitude de Ricardo

Em uma conversa com Larissa no Quarto do Líder, Bruna Griphao, líder da semana, fala sobre o rival Ricardo Alface: "Acho que ele fez um jogo até diferente, mas eu vejo muito a necessidade dele de autoafirmação, e você viu ele falando hoje de novo que 'eu falei para o Fredão [Fred Nicácio] que eu ia jogar sozinho?'"

"O problema não é o que ele faz e deixa de fazer, é o que ele faz em contrapartida com o que ele faz", dispara a atriz. Larissa concorda com a aliada e afirma: "Até aquele momento ele não estava jogando sozinho". A carioca está de acordo: "Ele saiu de lá porque o Fredão chegou. E ele continuou jogando em grupo". A professora de Educação Física complementa a amiga: "E ele não estava jogando sozinho, está jogando agora que começou a sair todo mundo e aí começou a jogar sozinho".