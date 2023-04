BBB23: Bruna Griphao e Larissa criticam atitude de Ricardo

'Necessidade de autoafirmação' cometa a atriz Bruna Griphao e Larissa

Em uma conversa com Larissa no Quarto do Líder, Bruna Griphao, líder da semana, fala sobre o rival Ricardo Alface: "É uma pessoa maravilhosa, amo ele de verdade. Mas que ninguém aqui é perfeito (...) Ninguém é 'incaível'.

Continuando a conversa, a atriz critica o biomédico: "Acho que ele fez um jogo até diferente, mas eu vejo muito a necessidade dele de autoafirmação, e você viu ele falando hoje de novo que 'eu falei para o Fredão [Fred Nicácio] que eu ia jogar sozinho?'"

"O problema não é o que ele faz e deixa de fazer, é o que ele faz em contrapartida com o que ele faz", dispara a atriz.

Larissa concorda com a aliada e afirma: "Até aquele momento ele não estava jogando sozinho". A carioca está de acordo: "Ele saiu de lá porque o Fredão chegou. E ele continuou jogando em grupo". A professora de Educação Física complementa a amiga: "E ele não estava jogando sozinho, está jogando agora que começou a sair todo mundo e aí começou a jogar sozinho".

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.