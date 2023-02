BBB23: Cristian chora antes de resultado do Paredão ao analisar últimos dias na casa

Empresário gaúcho Cristian chora ao conversar com brother sobre seus últimos dias na casa do BBB23

Nesta terça-feira, 21, o empresário gaúcho Cristian não aguentou e caiu no choro antes do resultado do quinto Paredão do Big Brother Brasil 23. Na berlinda ao lado do biomédico Ricardo e o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, o brother lamentou como a semana foi difícil.

“Foram dias bem difíceis, os últimos sete dias foram pesados, mano”, começou ele, enquanto conversava com o enfermeiro Cezar Black. O profissional da saúde aproveitou para consolar o colega: “O julgamento, né, cara. As pessoas julgam aqui para depois perguntar o que foi que aconteceu”, comentou o líder da semana.

“E eu não sou um cara de atacar, mano. Acho que esse é o meu maior erro dentro do jogo. Sou um cara que não fica atacando as pessoas, não fico achando motivo”, refletiu o empresário gaúcho, sobre os últimos dias de sua semana, nos quais se envolveu em diversos conflitos. “Eu não consigo atacar, até quando eu ataquei o Fredão [Nicácio] no Jogo da Discórdia, eu não ataquei o cara, eu ataquei o jogo do cara”, completou, emocionado.

Bruno explica sua decisão de sair do BBB 23 em depoimento no confessionário

Em sua última aparição na casa do BBB 23, Bruno deu um depoimento no confessionário sobre a sua decisão de apertar o botão da desistência. Ele falou dos seus sentimentos durante o confinamento.

“O medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, vários sentimentos ruins que eu nunca senti lá fora, foi o que me atingiu aqui dentro. Por isso que eu decidi apertar o botão para ficar feliz comigo mesmo, me sentir bem. Eu estava me machucando, estava com medo de me adoecer, porque a minha alma já estava adoecida. Eu estava com adoecer o meu corpo físico, por isso que eu tomei essa decisão hoje. Eu falei: 'meu Deus, que seja feita a sua vontade, desculpe qualquer coisa'”, disse ele.

E completou: “A minha família, ao Brasil e ao meu público que estava torcendo por mim, foi algo muito além, quero pedir só desculpas. Porque esse Bruno Gaga, que estava se sentindo sozinho e isolado, triste, não sou eu, a pressão do jogo que fez acontecer isso. Por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena para mim, mas eu só quero me sentir bem, me sentir melhor”.

