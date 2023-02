BBB23: Cezar Black chora abraçado com escultura de cachorro no jardim

O enfermeiro disse no Raio-X nesta quarta-feira, 15, que não tem amigos na casa do BBB 23

Após desabafar no Raio-X que está se sentindo sozinho e que não tem nenhuma relação de amizade verdadeira no programa, Cezar teve uma crise de choro no jardim da casa da casa mais vigiada do Brasil.

O enfermeiro ficou abraçando a escultura de um cachorro em silêncio e logo depois começou a chorar muito enquanto fazia carinho no objeto que lembra com seu cãozinho chamado Rocco.

Ele é apaixonado pelo animal, e, em sua rede social, tem vários posts se declarando ao bicho.

No último Jogo da Discórdia, na segunda, 13, Cezar e Ricardo, o Alface, trocaram acusações e xingamentos. Na ocasião, o biomédico disse que o enfermeiro "se esconde atrás dos outros" e, em resposta, Black afirmou que "não consegue engolir" o rival.

Também depois do jogo da discórdia na terça-feira, 14, no Quarto Fundo do Mar, Cezar foi até Cristian para fazer uma crítica bem direta sobre ele. Para o enfermeiro o brother teve a oportunidade de mostrar para todos que ele estava errado sobre o grupo, sobre a amizade e a relação que tem com a biomédica Paula Freitas, que foi eliminada na noite de terça.

“Botou na sua conta e você aceitou. Que a conta foi só sua. Essa foi a grande oportunidade que eu achei que você perdeu de mostrar para todo mundo que você estava errado sim, porém naquele negócio do grupo, com relação com amizade e relação com ela [Paula], você não estava”, disse Cezar.

Cezar Black comenta que seu cachorrinho usa perucas

Depois de voltar de seu segundo paredão, Black lembrou de seu cachorrinho e revelou curiosidade engraçada sobre o pet.

Virando para Amanda, o enfermeiro começou a falar do seu cachorrinho. “E a peruca do seu cachorro? Que você falou que ele tem”, questionou a sister. “É ruiva”, revelou.

A fantasia do pet de Cezar é inspirada em um dos bonecos mais famosos dos filmes de terror: Chucky. “Sabe a fantasia do Chucky? Que ele fica com a faquinha assim”, comentou o enfermeiro.

“Ele tem a peruquinha ruiva e fica com as orelhinhas de fora”, detalhou. Amanda ainda questionou a raça do pet de Cezar. “Pug”, revelou. “É aquele que fica roncando”, ainda comentou a sister.