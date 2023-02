BBB 23: Cezar Black comenta que seu cachorrinho também usa perucas

Na academia do BBB 23, Cezar Black sentiu saudades de casa, lembrou de seu cachorrinho e revelou curiosidade engraçada

Nesta quarta-feira, 8, Cezar Black amanheceu mais aliviado após escapar do Paredão desta última terça-feira, 7, que eliminou a participante Tina.

Em conversa com Amanda na academia, o brother revelou que estava com saudade de casa e começou a lembrar de seu cachorrinho.

“Dá saudade de casa”, comentou Cezar. Sem hesitar, Cristian provocou: “Quer ir?”. No que o brother respondeu: “Não, tô de boa, é só saudade mesmo”.

Virando para Amanda, o enfermeiro começou a falar do seu cachorrinho. “E a peruca do seu cachorro? Que você falou que ele tem”, questionou a sister. “É ruiva”, revelou.

A fantasia do pet de Cezar é inspirada em um dos bonecos mais famosos dos filmes de terror: Chucky. “Sabe a fantasia do Chucky? Que ele fica com a faquinha assim”, comentou o enfermeiro.

“Ele tem a peruquinha ruiva e fica com as orelhinhas de fora”, detalhou. Amanda ainda questionou a raça do pet de Cezar. “Pug”, revelou. “É aquele que fica roncando”, ainda comentou a sister.

Críticas!

Ainda nesta quarta-feira, 8, os brothers Ricardo,Paula, Amanda e Bruno se mostraram incomodados com a reação de Fred Nicácio com a saída de Tina.

Na eliminação que ocorreu nesta terça-feira, o doutor Fred estava visivelmente emocionado e chorou bastante após Tina deixar a casa mais vigiada do Brasil.