BBB23: Cezar Black e Cristian protagonizam conversam explosiva após bronca

Enfermeiro Cezar Black briga com Cristian e protagonizam conversa explosiva no Big Brother Brasil 23

Nesta terça-feira, 14, o enfermeiro Cezar Black aproveitou para dar uma bronca em Cristian, principalmente depois do Jogo da Discórdia que aconteceu nesta segunda-feira, 13, no confinamento do Big Brother Brasil 23.

Conversando no Quarto Fundo do Mar, Cezar foi até o brother para fazer uma crítica bem direta sobre ele. De acordo com o enfermeiro, Cristian teve a oportunidade de mostrar para todos que ele estava errado sobre o grupo, sobre a amizade e a relação que tem com a biomédica Paula Freitas.

“Botou na sua conta e você aceitou. Que a conta foi só sua. Essa foi a grande oportunidade que eu achei que você perdeu de mostrar para todo mundo que você estava errado sim, porém naquele negócio do grupo, com relação com amizade e relação com ela [Paula], você não estava”, disse Cezar.

Porém, Cristian deixou Paula sair por cima na situação, sendo indicada para o Paredão. “Você perdeu a grande chance. Agora, está aí... Ela vai sair de boazinha da situação, vai para o Paredão...Perdeu a grande chance de revelar que você não foi o leva-traz sozinho ali”, continuou. Cristian, então, aceitou a bronca de Cezar e completou que estava sozinho na situação, mas Cezar não pareceu convencido pela fala do colega.

BBB 23: Key Alves diz que nunca leu um livro na vida

A sister Key Alves surpreendeu ao contar que nunca leu um livro em toda a sua vida. Isso porque ela afirmou que se identificava com Gustavo, que tem dificuldade para ler. Os brothers comentavam que o caubói tem dificuldade de ler direcionamentos que recebe como líder. Por isso, ela afirmou que também passava por isso.

"Eu fazia muito isso aí [ler errado]. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", disparou ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro", disse. "Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.

