BBB23: Bruno Gaga leva esporro por conta de sua agressividade mas nega

Atendente de farmácia Bruno Gaga leva bronca por sua agressividade mas rebate dizendo que não errou

Nesta quinta-feira, 16, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga, acabou levando um esporro do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. por conta de uma fala que muitos confinados do Big Brother Brasil 23 consideraram agressiva, envolvendo a cantora e ex-Rouge Aline Wirley.

Cara de Sapato foi falar com o brother sobre a situação constrangedora que causou com a artista, informando que ela estaria bastante chateada. Porém, o que surpreendeu muitos, foi que Bruno não se mostrou arrependido pela fala maldosa, muito menos admitiu que errou. “Não quis magoá-la, mas foi a realidade. Todo mundo pensou ali, mas só eu tive a coragem de falar”, disse Bruno.

Para relembrar o que aconteceu, Bruno disse que Aline é chata, o que fez com que a confusão começasse foi que o atendente de farmácia ainda colocou outros jogadores na roda, falando que todos pensavam da mesma forma que ele. Mesmo sendo bastante criticado, ele defendeu sua coragem de falar a verdade e continuou inabalado com a bronca que levou do lutador, mostrando que essa briga entre ele e Aline ainda vai ter muito pano para manga.

Gabriel Santana desabafa com Bruna Griphao sobre atitude de brother

Na última terça-feira, 14, Gabriel Santana e Bruna Griphao desabafaram sobre as atitudes de Cristian (32), que foi desmascarado no último paredão da casa mais vigiada do Brasil.

Bruna deu início ao desabafo falando sobre a amizade dos dois: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”. Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”, revelando a sua opinião sobre o empresário gaúcho.

