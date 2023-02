BBB 23: Gabriel Santana conversa com Bruna Griphao sobre Cristian: “Não concordo”

Gabriel Santana e Bruna Griphao conversaram no banheiro sobre as atitudes de Cristian no BBB 23

Nesta terça-feira, 14, acontece o quinto Paredão do BBB 23 e as atitudes de Cristian ainda são o foco das conversas na casa mais vigiada do Brasil.

No banheiro, Gabriel Santana e Bruna Griphao conversavam sobre o brother e as consequências de seus atos na casa.

“Tem as atitudes dele mesmo, em relação a você e a Paulinha que eu não concordo”, ponderou o ator sobre a revelação de que Cristian estaria se aproximando de Bruna e Paula apenas por interesse.

Bruna então comentou sobre as atitudes de Cristian: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”.

“Tinha momentos que eu não falava p*rr* nenhuma também, acho que o máximo era: ‘cara, vou te proteger até onde der, não vou votar em você’. Também não esperava isso dele. E querendo ou não, como eu sabia que ele tinha uma rixa com a Larissa e a Larissa é minha prioridade no jogo, então eu ia proteger a Lari até onde desse, mas também não ficava: ‘não vota nela de jeito nenhum’. Mas se ele quisesse, eu também não ia ter o que fazer”, comentou a atriz sobre as atitudes de Cristian com ela.

Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”.

“Eu acho que ele não precisava ter mentido para mim, porque eu nunca...”, comentou Bruna que teve sua fala interrompida porque Cristian saiu da dispensa, cômodo que fica ao lado do banheiro.

A artista então continuou se explicando: “Não teve tipo nada além, era só uma pessoa do grupo de vocês que eu senti muito afeto”.

Saudade!

Confinado no BBB 23, MC Guimê comentou com os brothers como faz para diminuir a saudade que sente de sua esposa Lexa.

Estava falando dessas pessoas esperando. Eu acredito que, isso também é uma imaginação nossa, que eu não sei como isso foi definido lá fora... Eu imagino que eles tenham escolhido ali as pessoas que eles sabem dos nossos laços", comentou o cantor.