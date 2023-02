BBB23: Bruna Griphao se irrita com brothers por problema na xepa

Atriz Bruna Griphao fica extremamente brava ao notar que cozinha da Xepa estava um caos

Nesta sexta-feira, 3, a atriz Bruna Griphao simplesmente se desesperou ao perceber o caos que a cozinha da Xepa estava no confinamento do Big Brother Brasil 23. Vivendo de muita escassez, a loira perdeu a cabeça.

“Papo reto? Quem que foi o filha da p*ta? Quem que foi o filha da p*ta?”, disse a atriz, explodindo ao ver a situação da panela que estava fazendo feijão, que chegou a queimar. Sarah Aline e Marvvila avisaram à loira, que foi ver e acabou soltando os cachorros com seus colegas.

“Não tá com muito gosto de queimado, não. Embaixo dá pra ver que tá queimado, só embaixo. E o cheiro. Mas é mais cheiro do que gosto”, comentou Sarah, tentando acalmar a situação em que se encontrava Bruna, falando que não era tão ruim o desastre. “Às vezes fica até com mais tempero, né? Tá de boa, acho que ficou até mais gostoso”, completou Bruna, mais tranquila.

Alguém esqueceu o fogão ligado e queimou o feijão da Xepa.



Quem queimou o feijão?', ninguém sabe e ninguém viu.



Sarah e Bruna provaram e acham que dá para comer.



Bruna: "Tá até melhor."

Sarah: "Tá mais encorpado." pic.twitter.com/wT4Wx564LQ — 𝓔𝓾 🤍 (@Eu_simplesment) February 3, 2023

Desabafo!

Ainda nesta sexta-feira, 3, Sarah Aline comentou com Ricardo sobre o relacionamento que tem com o grupo Fundo do Mar, da qual faz parte. “Eu sei que meu grupo desconfia de mim porque eu troco com você”, comentou Sarah sobre a impressão que as conversas com Ricardo, que é do grupo “rival”, causam.