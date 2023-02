BBB 23: Sarah Aline de mim faz desabafo sobre grupo do Quarto Fundo do Mar: “Desconfiam de mim”

Em conversa com Ricardo, Sarah Aline comentou sobre sua relação com o grupo do Quarto Fundo do Mar no BBB 23

Nesta sexta-feira, 3, o BBB 23 amanheceu sob nova liderança! Após a vitória de Gustavo na Prova do Líder, os membros da casa mais vigiada do Brasil já começaram a falar de jogo.

Ricardo e Sarah Aline conversavam sobre suas estratégias e relacionamentos na casa no quintal. “Esse Anjo vai mexer com a casa”, começou dizendo Ricardo.

Após concordar, Sarah Aline começou a falar sobre sua relação com o grupo do Quarto Fundo do Mar, da qual faz parte. “Foi o que eu te falei, eu sei que meu grupo desconfia de mim porque eu troco com você”, começou dizendo.

Isso porque, Sarah está no grupo do Quarto Fundo do Mar enquanto Ricardo, com qual ela conversa frequentemente e já chegou a ficar durante uma festa, está no grupo “rival” do Quarto Deserto.

“Eu só queria que eles soubessem que a gente nunca entrega jogo de nada. Mas também eu já falei, aí se não quiser confiar em mim, sinto muito. Não tem o que fazer, vou fazer o que? Implorar?”, disse Sarah se posicionando.

Ricardo tentou se dar bem na conversa aconselhando Sarah a dar o Anjo para ele, caso ela ganha, apenas para dar o troco no grupo.

“Aí você muda [de grupo]”, ainda disse o brother apelidado de Alface na casa sobre o possível cenário de Sarah dar o Anjo para ele. “E quem disse que eu quero mudar?”, rebateu Sarah.

“Se vocês não jogam comigo, eu não vou jogar com vocês, não quero”, disse Sarah finalizando a conversa. Após o debate, Sarah e Ricardo se beijaram no pescoço.

Adivinharam!

A agenda da semana no BBB 23 está lotada de surpresas! Com direto à Big Fone e Poder Curinga, as novidades irão movimentar a casa.

Porém, os brothers descobriram as surpresas antes da hora. Em conversa na Academia, Fred e Larissa adivinharam a dinâmica da semana.