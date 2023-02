BBB23: Em conversa brothers advinham dinâmica da semana e internautas brincam “terror do Boninho”

Conversando com os participantes adivinham Big Fone e Poder Curinga essa semana no BBB23

Na tarde desta sexta-feira, 3, enquanto o grupo VIP fazia as compras no andar de cima, o pessoal do quarto Deserto se reuniu para organizar estratégias de votação e Paredão desta semana.

Em um dos trechos do papo, Fred e Larissa sugeriram que esta semana teria Big Fone, adivinhou qual seria a mensagem e que o Poder Curinga é para escolher entre um dos indicados.

Eles conversavam na academia junto de Amanda e Bruno pensando na dinamica desta semana. “Acho que pode tocar o Big Fone, tá gente. Tá faltando uma pessoa pro Paredão. Daí a escolha da Paulinha pode ser até, escolha…”, sugeriu a professora de educação física, enquanto corria na esteira. “Qual das duas pessoas que tocou o Big Fone…”, continuou a médica.

“Pode ser dois colares, pode botar dois colares em duas pessoas. Não é, que já teve em outra edição. Pegue dois colares na despensa e coloque em duas pessoas”, opinou o atendente de farmácia. “Ah! E escolha uma que vai direto pro Paredão!”, disse a paranaense. “Uma que vai pro Paredão, e outra que vai ser imune”, acrescentou Bruno.

Em meio ao papo, Larissa acabou acertando em cheio como será a dinâmica da semana. O Big Fone vai tocar nos próximos dias, quem atender indicará duas pessoas ao Paredão e Paula, com seu Poder Curtinga, salvará um deles e deixará o outro na berlinda, que terá direito a um contragolpe.

Fred ainda complementou com uma teoria: "Se o Alface (Ricardo) pega o Big Fone, aí (escolhe) duas pessoas, a Paulinha é a escolha, tipo, entre os dois do Big Fone, quem você escolhe que vai para o Paredão”, disse.

O alvo do Big Fone e do contragolpe vão se juntar ao participante mais votado no confessionário para disputar a Prova Bate e Volta. O vencedor ou vencedora se livrará do Paredão e os outros dois mais o indicado do Líder vão enfrentar o paredão, que eliminará um deles na terça-feira, 9.