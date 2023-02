BBB 23: Primeiro Big Fone da edição é confirmado; confira a dinâmica da semana!

Apresentador Tadeu Schmidt explica como será a dinâmica da terceira semana no BBB 23 com estreia do Big Fone

O Big Fone vem aí! Na noite de quinta-feira, 02, o apresentador Tadeu Schmidt (48) explicou como serão os próximos dias de jogo na casa do BBB 23.

Confirmando que o primeiro Big Fone da temporada vai tocar no próximo domingo, 05, o comandante da atração anunciou como funcionará a dinâmica da terceira semana na casa.

Além das Provas do Líder, do Anjo e o Poder Curinga, quem atender o Big Fone poderá indicar duas pessoas no paredão. Quem garantir o Poder Curinga da semana, poderá salvar um dos brothers indicados pelo Big Fone para a berlinda.

Para completar a formação de paredão, além do indicado pelo Big Fone, o voto do líder, o participante mais votado pela casa no confessionário ainda receberá o poder do contra-golpe, mas não pode ser em quem comprou o Poder Curinga ou atendeu o telefone. Na sequência, terá Prova Bate-Volta.

Na outra semana do confinamento, terão três vetos na Prova do Líder, um deles será dado pelo líder ee os outros dois, pelos brothers que voltaram do paredão.

Confira a dinâmica da semana no BBB 23:

De olho na dinâmica da semana!



O BIG FONE VEM AÍ! #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/jWYsuZxb8G — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2023

BBB 23: Líder, Gustavo define alvo para o próximo paredão

Após vencer a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 02, Gustavo (27) já definiu quem vai indicar ao próximo paredão do BBB 23! Em conversa com Key Alves (23) na academia da casa mais vigiada do Brasil, o fazendeiro avaliou as opções de voto para a terceira berlinda do reality show.

Analisando o painel tático, o brother falou que já tem duas opções: "Não sei se eu coloco o Gaga [Bruno] ou a Tina", disse ele. Ao ser questionado sobre os argumentos para as indicações, o líder da semana explicou sobre Tina: "O jeito que ela fala com as pessoas, grossa. Ela nunca fez nada pra mim, mas eu não tenho afinidade com ela."

A atleta comentou sobre os votos do grupo de aliados dos dois. "Vai todo mundo no Alface [Ricardo] ou no Gaga", apostou a sister, destacando que se Ricardo for para o paredão pela votação da casa, ele tem chance de escapar pela prova Bate-Volta.

