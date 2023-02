BBB 23: Gustavo é o terceiro líder da temporada

Gustavo vence a terceira prova do líder do BBB 23, que exigiu equilíbrio, agilidade e atenção dos participantes

O fazendeiro Gustavo venceu a terceira prova do líder do BBB 23, da Globo, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 2. Na dinâmica, os participantes tiveram que provar que têm equilíbrio e o mais ágil foi o vencedor.

Na prova do líder, os participantes tiveram que realizar um circuito com obstáculos no provódromo. Eles precisaram se equilibrar em bases no chão enquanto ultrapassavam os obstáculos e apertavam os botões dos check points. Os participantes não podiam pisar no chão ao longo da prova. O vencedor foi quem cumpriu a prova no menor tempo.

Vários participantes tiveram problemas ao longo da prova e perderam o equilíbrio, pisando no chão e sendo desclassificados. Gustavo foi o participante que se deu melhor na dinâmica.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, os participantes vão dar lances para comprar o Poder Curinga. No sábado, os participantes fazem a prova do anjo. Nesta semana, o Big Fone vai tocar e quem atender vai indicar duas pessoas para o paredão.

No domingo, 5, os participantes fazem a formação de um paredão triplo. O jogador com o Poder Curinga vai escolher um dos dois indicados pelo big fone para ir ao paredão. O anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra pessoa e a casa faz a votação. Logo depois, o indicado pelo Big Fone dá o contragolpe, que não pode ser em quem atendeu ao Big Fone e nem em quem comprou o Poder Curinga. Então acontece a prova-bate.

Na próxima semana, a prova do líder terá três vetos, sendo um veto do líder e dois vetos de quem voltar do paredão.