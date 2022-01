BBB22: Rodrigo monta estratégia de votos com sisters: ''Quero mexer no vespeiro''

Rodrigo conversa com sisters e as convece de votar em brother para garantir paredão polêmico

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 23h21

Neste domingo, 30, já no aquecimento para o segundo paredão do BBB22, Rodrigo (36) aproveitou um momento de privacidade no quarto Lollipop para montar uma estratégia de voto.

Conversando com Laís (30), Eslovênia (25) e Bárbara (29), o gerente comercial afirmou que a ideia é cutucar o grupo do outro quarto. “Quero muito mais mexer no vespeiro do que salvar a Natália”, declarou o brother.

“Porque eu vou puxar no contragolpe um deles, e vocês colocam um deles”, continuou o moreno, que acredita que vai haver contragolpe e planeja indicar Douglas Silva (33). De acordo com a programação, não haverá.

As sisters concordam e optam por votar em DG, menos Bárbara. “Não estou confortável… Não vou votar em quem eu acho que me puxa”, declarou a modelo, com medo de um possível contragolpe do indicado pela casa.

No paredão deste domingo, o Líder Thiago Abravanel (34), Pedro Scooby (33), que venceu a prova com o Líder, e o imunizado pelo Anjo votam num participante e o mandam direto ao paredão. O quarto emparedado será pelo voto da casa.