BBB22: Rodrigo rejeita Laís e faz revelação durante a festa

BBB22: Rodrigo dá fora em Laís e faz revelação sobre vida pessoal durante a última festa

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 09h39

Apesar de estarem sempre próximos e protagonizarem um possível clima de romance na casa do BBB 22, Rodrigo (36) e Laís (30) ainda não se acertaram.

Durante a festa que aconteceu na noite desta sexta-feira, 28, a médica bem que tentou ficar com o colega do time Pipoca ao mostrar o seu interesse por ele. Porém, a morena acabou levando um fora do rapaz.

O gerente comercial fugiu das investidas da sister na sala do reality show e fez uma revelação, dizendo que ele gosta de alguém do lado de fora do confinamento da TV Globo.

Amor do lado de fora

"Eu não posso Laís...", disparou Rodrigo que deixou Laís sem graça na festa. "É agora ou nunca mais. Eu tenho palavra!", confirmou Laís que já tinho dito para as colegas que gostaria de beijar Rodrigo no BBB 22.