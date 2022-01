Boninho celebra 20 anos do 'Big Brother Brasil': ''Tinha gente que achava que não durava''

que história!

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 14h02

Na madrugada deste sábado, 29, Boninho (60) utilizou as redes sociais para celebrar o aniversário de 20 anos do Big Brother Brasil.

Um dos maiores fenômenos da televisão na atualidade, o reality teve início em 2002, contando com 22 edições, e o diretor não poderia deixar a data passar em branco.

“20 anos nessa loucura e tinha gente que achava que não durava. Beijos para Ana Schmidt, Maga, LO, Valesca, Mário Rogerio, Rodrigo Tapias, Mara, LF, Mariana Mônaco, M Marcondes, Babi, Mila, Grazi, Camila, Césio, meu querido amigo Bonfim, Edson Pimenta, titia Marluce, Manoel M, Buzza, nossa é muita gente… Tem muito mais, mas fica por aí”, escreveu ele, homenageando seus companheiros de trabalho.

“E lógico, Ana Furtado, que foi meu porto seguro sempre. Sem ela, não conseguiria seguir. E vocês que mandam no BBB. Somos mais de 600 por temporada, quem sabe mais de dois mil companheiros nesses 20 anos. Esse time é DUCARVALHO!”, completou.

Em sua atual edição com um elenco que já está causando várias polêmicas na web, o programa chegou com cara nova pela estreia de Tadeu Schmidt (47), substituindo Tiago Leifert (41) e Dani Calabresa (40) comandando o CAT BBB no lugar de Rafael Portugal (36).