Rodrigo vence Prova do Anjo pela segunda vez e forma castigo do Monstro triplo

Pela segunda vez seguida, Rodrigo leva a melhor e ganha a prova do Anjo com formação tripla para o Monstro

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 14h28

Pela segunda vez, Rodrigo (36) conquistou o título de Anjo da semana ao vencer a prova especial que aconteceu neste sábado, 29.

Competindo com outros 14 brothers, o moreno foi o melhor no lançamento e, numa rodada de desempate contra Bárbara (29), venceu o desafio.

Jade Picon (20), que estava no VIP, acabou sendo a última colocada e foi parar no Monstro e na Xêpa. A decisão do anjo foi que Paulo André (23) e Brunna Gonçalves (30) acompanhariam a sister no castigo. Eles se vestirão como fliperamas.

Os participantes da prova foram escolhidos através de um sorteio, ficando de fora apenas Tiago Abravanel (34), que é o Líder da semana, Laís (30), Eslovênia (25) e Pedro Scooby (33).

Na última semana, o Anjo era autoimune e salvou Rodrigo do paredão. De acordo com Tadeu Schmidt (47), dessa vez a imunidade deverá ser concedida pelo Anjo para outro brother ou sister.