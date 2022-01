BBB22: Após receber mensagens de ódio, equipe de Douglas Silva entra na justiça

Equipe de Douglas Silva aciona advogados para combaterem discursos de ódio feitos contra o brother

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h59

Nesta quarta-feira, 26, a equipe de Douglas Silva (33) utilizou as redes sociais do brother para anunciar que acionaram a justiça para combater as mensagens de ódio disparadas na web contra o participante do BBB22.

De acordo com eles, internautas criaram um blog anônimo no qual publicaram comentários preconceituosos contra o ator e também para Linn da Quebrada (31), Natália (23), e Luciano (28).

“Todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas pela família de Douglas a fim de que os responsáveis sejam investigados e punidos na forma da lei. É inacreditável, inadmissível e inconcebível que isso ainda aconteça nos dias atuais”, escreveram.

“O Team Douglas repudia toda forma de preconceito e reforça seu desejo de justiça para que atos como estes não se repitam!”, completaram.

Dentro da casa, o participante está curtindo seu último dia como Líder da semana. Como resultado do paredão formado no domingo, 23, Luciano foi o primeiro eliminado da competição.