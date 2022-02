BBB22: Após Jogo da Discórdia, Naiara Azevedo reclama com Tiago Abravanel: ''Você me expôs no ao vivo''

Amigos fora do confinamento, cantora Naiara Azevedo fica chateada com Tiago Abravanel por citá-la em Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 07h24 - Atualizado às 10h42

O Jogo da Discórdia rendeu na noite de segunda-feira, 31, na casa do BBB22! Naiara Azevedo (32) ficou chateada por ter sido escolhida como a decepção de Tiago Abravanel (34) no jogo.

Após a dinâmica, a cantora foi tirar satisfação com o ator, que é seu amigo fora do confinamento., e cobrou uma explicação.

"Eu jamais teria posto seu nome no 'Já se decepcionou' ou teria te exposto naquele quadro de alguma maneira. Várias pessoas que você poderia ter colocado ali, mas você resolveu colocar o meu", disse Naiara.

Na área externa da casa, o neto de Silvio Santos explicou que escolheu a sertaneja por não ter medo de falar o que pensa: "Eu não disse para você que você me decepcionou? Mas eu não tenho medo de me expor. Tanto é que eu chorei na festa".

"Você não se expor, tudo bem, mas você me expôs, foi a minha cara que você expôs ali. Mais ninguém fez nada para você? Você tinha que pegar a minha cara e colocar?", disparou ela.

"Você poderia ter colocado 'Medo de se comprometer', 'Atrapalha meu Jogo' ou 'Palestrinha'", falou ainda Naiara Azevedo, citando a atividade. "Eu poderia, mas você me decepcionou", rebateu Tiago.

Indignada com a escolha do amigo, ela reclamou: "E só eu? Tem 19 pessoas nessa casa e das três pessoas que você poderia colocar era eu". "A que eu mais tenho conexão e que mais me decepcionou foi você", respondeu ele.

"Eu só acho que você não tinha que ter me exposto. Só de você me expor no ao vivo, já me decepcionou", acrescentou a cantora. "Amiga, para mim, é mais uma vez o medo de se comprometer. Eu não te expus, amiga", se justificou Tiago Abravanel.

Vale lembrar que não é a primeira vez que os dois se desentendem durante o confinamento. A sister ficou abalada e se mostrou chateada por não ter sido escolhida para o VIP de Tiago quando se tornou líder.

Tiago Abravanel fala da relação com a família

Em conversa com os brothers, Tiago Abravanel contou que não é muito próximo da família do avô, Silvio Santos. "A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito", revelou ele.

"Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei a disposição", disse o cantor.