BBB22: Tiago Abravanel deixa Naiara Azevedo de fora do VIP e cantora diz: ''Não me acha uma peça importante para seu jogo''

Amigos fora do confinamento, cantora Naiara Azevedo se demonstrou chateada por não ter sido chamada por Tiago Abravanel para o VIP

O ator Tiago Abravanel (34) é o líder da semana na casa do BBB22!

Na noite de quinta-feira, 27, o cantor venceu a prova do líder ao lado de Pedro Scooby (33). Os dois entraram em consenso e decidiram que Abravanel ficaria com a liderança, já que o surfista também está imune.

O neto de Silvio Santos teve que escolher os participantes do reality que formariam o grupo VIP. Ele optou por levar famosos para o lado com mais privilégios no confinamento, e apesar de se dizer amigo de Naiara Azevedo (32), não incluiu a sertaneja na lista.

Na madrugada desta sexta-feira, 28, ele questionou se a sister ficou chateada com a decisão dele e ela negou, mesmo mostrando estar magoada com a situação.

"Não tenho o direito de estar chateada", disse ela.

Sentada na mesa da Xepa, a participante do grupo Camarote acrescentou: "Nós já conversamos sobre isso. Aqui dentro você não tem responsabilidade sobre mim, você está aqui para jogar. Se você não me acha uma peça importante no seu jogo eu entendo. Se eu não sou uma peça que soma para você neste momento, tudo certo. Se eu não somo em nada, não tem porquê você me usar agora".

"Foi isso que eu senti, se você quer ouvir da minha boca, é isso", disparou ainda a sertaneja. Sem graça, Tiago Abravanel ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Não acho que é somar ou não somar no jogo".

Momentos depois, Naiara desabafou com Brunna Gonçalves sem citar nomes, mas aparentemente chateada com a situação envolvendo o amigo. "Jogar com os nossos sentimentos é passar por cima dos sentimentos das outras pessoas? Isso é o que pega na minha cabeça", avaliou.

VIP x Xepa

Tiago Abravanel optou por levar Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Jade Picon e Pedro Scooby para o VIP desta semana. O resto da casa, Bárbara, Brunna, Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Laís, Lucas, Maria, Naiara, Natália, Paulo André, Rodrigo e Vinicius ficaram na Xepa.