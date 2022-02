No BBB22, Tiago Abravanel abre o jogo sobre sua família: ''Família capa de revista não é real''

Em conversa com os brothers, Tiago Abravanel falou sobre sua relação com Silvio Santos e as tias

Na madrugada desta terça-feira, 01, Tiago Abravanel (34) falou sobre sua família sem se intimidar com as câmeras.

Em conversa com os brothers, o neto de Silvio Santos (91) revelou que não é muito próximo da família do avô.

"A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito", contou.

"Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei a disposição", disse o cantor.

Tiago Abravanel ainda relembrou sua infância: "Imagina eu no colégio... quando tinha festa na minha casa, os pais dos alunos ficavam esperando para ver se o Silvio Santos estava na festa ou não estava. E as pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas principalmente a falta de relação".

Tiago Abravanel fala sobre relação com as tias

Ainda na conversa com os brothers, o ator falou sobre sua relação com as tias, as filhas de Silvio Santos.

"Quando aconteceu um episódio da minha tia que ela falou alguma coisa na televisão e eu fui no Instagram e coloquei, eu me coloquei ali na posição de uma pessoa que tem um vínculo familiar, mas que não tem uma relação familiar. São duas coisas diferentes. A maioria das coisa que chegaram a mim foi de apoio, mas ainda assim tiveram as pessoas que falaram: 'mas porque você não ligou para ela ao invés de postar no Instagram?' E ai eu respondia: 'mas porque ela não me ligou antes de colocar a visão dela na televisão sem saber o que estava dizendo?' As pessoas não sabem que essa relação não existe", contou.

Por fim, Tiago Abravanel disse que se conformou com a situação. "E foi justamente no Natal, quando estava eu, minha mãe e minhas irmãs e eu olhei pela tela do Instagram que estavam todas as outras filhas e os outros netos com ele. E eu falei: 'tá tudo bem'. Eu senti essa dor durante 33 anos. Quando isso aconteceu eu virei uma página", declarou.