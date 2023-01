BBB: Primeira Casa de Vidro aconteceu há 14 anos e teve Maíra Cardi como participante

Dinâmica querida dos fãs do reality, a Casa de Vidro volta na 23ª edição do BBB

O Big Brother Brasil chegou a sua 23ª edição e, com isso, trouxe a Casa de Vidro pela 6ª vez. Porém, neste ano, o confinamento começou antes da estreia do reality --que acontece em 16 de janeiro, próxima segunda-feira-- e voltou a ser feita em um shopping, no Rio de Janeiro. No entanto, o que muitos não lembram, é quando a dinâmica começou. Confira a seguir.

A primeira Casa de Vidro da história do reality da Globo aconteceu no BBB 9. Naquele ano, a dinâmica trouxe novidade em dose dupla para o programa, com duas edições na mesma temporada, uma também em um shopping e outra no quintal da casa mais vigiada do Brasil.

A primeira contou com quatro participantes. Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra ficaram confinados em uma redoma de vidro em um shopping do Rio de Janeiro e disputaram duas vaga no reality. O público escolheu Emanuel e Josiane.

Posteriormente, uma segunda Casa de Vidro foi instalada no quintal da casa em que os brothers estavam confinados, como aconteceu com Larissa e Gustavo, na 22ª edição do reality show. Na nova dinâmica foram confinados Maíra Cardi e André Cowboy.

Os dois disputavam uma vaga no reality, porém, com o andar da edição, ambos entraram no programa e disputaram o prêmio. Maíra não venceu sua edição, no entanto, anos depois se casou com o ator Arthur Aguiar, que venceu o BBB 22 enquanto ainda vivia uma relação com a influenciadora fitness.

Já Cowboy morreu poucos anos após sua participação no reality. No ano de 2011, ele foi morto, aos 37 anos, em um assalto em sua chácara, que ficava localizada no interior do estado de São Paulo. Além dele, Josi, escolhida pelo público para entrar no BBB, também morreu anos depois. Em 2021, ela sofreu um aneurisma aos 43 anos e não resistiu.