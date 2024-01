Rainha da Xepa, Jessi Alves revela se voltaria ao BBB: 'Vivia de perrengue'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jessi Alves elencou mudanças em sua vida após a passagem pelo BBB 22 e relembrou desafios da edição

Ex-participante do BBB, a bióloga e professora Jessilane Alves (28) viu sua vida mudar após a participação na 22ª edição do reality global. Agora, próximo da estreia da nova temporada do programa, ela afirma que voltaria à casa, porém, com "outra cabeça".

" [Após o BBB], minha vida mudou emocionalmente, profissionalmente e financeiramente . Antes, eu vivia de corre e perrengue para conseguir sobreviver", começa Jessi, em entrevista à CARAS Brasil. "O programa de abriu muitas portas e muitas possibilidades."

Apesar de ter saído das salas de aula, a professora conta que conseguiu continuar ligada à educação através de seu projeto audiovisual, Jessiologia. Com ele, a bióloga afirma que melhorou a sua qualidade de vida e a de sua família.

Durante sua participação no reality, Jessi ficou conhecida como a Rainha da Xepa após passar 12 semanas no grupo menos privilegiado. Apesar disso, ela afirma que o maior desafio estava nas relações dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, mas lá dentro da casa eu tive muita dificuldade de construir essas relações e por consequência de fazer grandes alianças no jogo. As relações são extremamente importantes para evitar a ida ao paredão."

Apesar dos desafios e perrengues, a professora afirma que voltaria a participar do programa se tivesse a oportunidade, porém, de olho nas mudanças que o reality apresentou desde sua edição. "Sinto muita saudade daquela casa. É uma experiência única mesmo. Mas com certeza iria com uma outra cabeça, principalmente em relação ao público aqui fora."

Jessi ainda deixa uma dica para os anônimos que tenham interesse em entrar na competição pelo prêmio milionário. "O mais importante é ser autêntico e verdadeiro. Quanto mais você melhor. O público gosta de ver pessoas reais."

