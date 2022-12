BBB: Veja o top 10 de maiores rejeições da história do programa

Fãs e telespectadores do BBB eliminam com alta porcentagem os brigões e estrategistas

Durante as edições do Big Brother Brasil é comum que o público crie carinho por determinados competidores e, naturalmente, tenha os seus não favoritos a ganhar o prêmio da edição –votando então para os eliminar nos Paredões. No entanto, alguns nomes que já passaram pelo reality da Globo fizeram história a serem unanimidade nas votações, criando assim recordes de rejeição do público. Relembre a seguir os 10 ex-BBBs que foram eliminados com a maior porcentagem.

O top 3 pertence à 21ª edição do programa, segundo ano em que famosos também participaram da competição. Em primeiro lugar, com 99,17% dos votos para sair, está a rapper Karol Conká. Ela se tornou alvo de muitas críticas ao ser acusada de fazer tortura psicológica com Lucas Penteado –chegando até a pedir para ele se retirar da mesa enquanto ela comia–, maltratar Juliette Freire –a campeã daquele ano– e brigar com a atriz Carla Diaz, após uma crise de ciúmes com Arcrebiano, do grupo Pipoca.

Em seguida, está o comediante Nego Di, com 98,76% dos votos. Ele desagradou o público ao, após ter feito uma amizade com Penteado no início do programa, se voltar contra o ator e protagonizar grandes brigas, ao lado também de Karol. O artista, que já esteve em Malhação, acabou desistindo de participar do programa, deixando a casa antes de completar um mês de confinamento.

No terceiro lugar está Viih Tube. A influenciadora e youtuber foi considerada manipuladora pelo público, ao conseguir conquistar todos na casa e fugir de diversos Paredões. A mais nova mamãe foi eliminada com 96,69% dos votos na época. Hoje, ela vive um romance com Eliezer, que participou do BBB 22 e foi eliminado com 65,76% dos votos, no último paredão da sua edição.

No quarto lugar está Aline, do BBB 5. Apesar de não ter sido uma grande vilã da edição, ela foi eliminada com 95% dos votos em um paredão contra a atriz Grazi Massafera. Na quinta posição, está Patrícia Leite, do BBB 18, se tornando a sétima eliminada da edição, com 94,26% dos votos. Ela também era bastante criticada pelos fãs do programa, devido a suas escolhas no jogo e forma com que tratava os demais confinados.

O primeiro fora do top 5 é Felipe Cobra, participante de BBB 7. Ele foi eliminado com 93% dos votos após uma série de comentários infelizes no ao vivo, atitudes preconceituosas e até uma ameaça de agressão. Por bastante tempo, ele ficou em 2º lugar no ranking de eliminados com a maior porcentagem da história, ficando atrás apenas de Patrícia.

Em sétimo lugar está Nayara Helena, do BBB 18, que deixou o reality com 92,69% dos votos. Na época, ela recebeu diversas críticas do público após aparecer em alguns momentos zombando de Gleici Damasceno, a campeã da edição, ao lado de Patrícia, que está em 5º lugar no top 10. "Mulheres femininas demais sempre me irritaram", disse ela na ocasião.

Em oitava posição está Rafael Leandro. Participante da 12ª edição do Big Brother Brasil deixou a casa com 92% dos votos. "Falei desde o início: não ia mudar nunca. Nem deixar de falar o que eu penso para as pessoas. Se a rejeição foi alta, é uma pena. As pessoas que me conhecem aqui fora sabem o que eu sou, como eu sou. Prefiro falar o que penso a ser político", disse ele, após ser eliminado e ver o alto índice de rejeição.

Em nono lugar está Rogério Padovan, do BBB 5. Ele foi eliminado com 92% dos votos do público. Chamado de Doutor Gê pelos participantes da casa, ele foi um dos maiores estrategistas da história do reality e armava diversos planos para eliminar os oponentes. Fechando a lista, está o cantor Projota, participante da 21ª edição do Big Brother Brasil. Ele foi o sexto eliminado da edição e deixou os participantes Arthur e Carla Diaz arrasados com a sua saída.

"Não tenho nada para dizer, na real, porque, se em 51 dias eu não tiver dito ou vivido algo que tenha marcado algo de bom em vocês, nada que eu diga agora é capaz de fazer isso", disse ele, na época. A 23ª edição do BBB começa em 16 de janeiro. Sob comando de Tadeu Schmidt, a nova temporada seguirá a fórmula de juntar famosos e anônimos na casa para competirem pelo prêmio em dinheiro.