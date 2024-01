BBB 24: Quais famosos parecem estar confinados? Veja atitudes 'suspeitas'

Cotadas para o grupo camarote da 24ª edição do BBB, algumas celebridades tiveram atitudes que aumentaram rumores do confinamento

Poucos dias do início da 24ª edição do BBB, algumas celebridades têm tomado atitudes que levantaram rumores sobre sua participação no reality. Nomes como Yasmin Brunet, Gracyanne Barbosa e o jornalista Evaristo Costa integram a lista.

Apontada como affair do cantor MC Daniel, a modelo Yasmin Brunet chamou atenção nesta segunda-feira, 1º. A loira foi apontada pelo jornalista Leo Dias como uma das participantes do grupo Camarote e chegou a apagar tuítes antigos em que criticava o BBB .

"Será que eu sou a única pessoa no Brasil que não gosta de BBB?", escreveu a modelo, em um tuíte publicado em meados de 2012. No entanto, outra publicação continua disponível na rede social. "Essa babaquice! Um monte de gente sendo monitorada por câmeras, tudo falso, gente! Big Brother, A Fazenda, isso é o que assistem."

O jornalista Evaristo Costa também aumentou os rumores de que estaria confinado para a competição. Ele usou suas redes sociais para negar os boatos de que estaria no programa, porém, apagou a sequência de vídeos pouco tempo depois.

"Achei importante vir aqui falar com vocês, porque essa história de BBB está tomando uma proporção que os meus familiares passaram a acreditar nos sites de fofoca, e não em mim. Até os meus familiares", começou ele.

"Vocês que me seguem, vocês que me conhecem: vocês acham mesmo que eu entraria no BBB? Justo eu que sou sempre muito discreto com a minha vida particular? Eu não gosto de me expor", completou o jornalista, que trabalhou na Globo durante anos.

Camila Loures também integra a lista. A influenciadora passou alguns dias longe das redes sociais, e voltou a aparecer na última sexta-feira, 29. "Que saudade que eu estava de vocês! Primeiramente, muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandaram. Segundo, vim aqui falar sobre as especulações de mais um ano da galera achando que eu vou para o BBB. Eu não vou."

Em recente entrevista para o site Notícias da TV, a musa fitness Gracyanne Barbosa também falou sobre o assunto. A esposa de Belo contou que já recebeu diversos convites para realities, e afirmou que, um dos últimos a deixou tentada a aceitar.

"Já recebi algumas propostas, a última fiquei tentada, pensei seriamente em ir. Tenho essa curiosidade em saber como é o mundo sem contato, conviver com outras pessoas, o que, para mim, seria um desafio pois sou muito na minha", afirmou.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE GRACYANNE BARBOSA: