Dinâmica com ex-BBBs e personagem de novela: Relembre todas as Casas de Vidro

23ª edição do BBB traz novamente a Casa de Vidro, que se inicia antes do reality pela primeira vez

Faltando menos de 10 dias para a estreia da 23ª edição do Big Brother Brasil, os fãs do reality da Globo já podem ficar atentos a possíveis participantes, que vão estrear a Casa de Vidro da temporada. Pela primeira vez, a dinâmica foi realizada antes do início do programa, no entanto, esta já é a sexta vez que os participantes ficam confinados no cômodo transparente. Relembre a seguir outras edições.

A mais recente aconteceu no BBB 22, e diferente desta edição, a dinâmica aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil, já com o programa em andamento. Na ocasião, Larissa e Gustavo ficaram na Casa de Vidro e passaram por uma votação do público que decidiria se eles participariam do confinamento ou não. Com 52,77% dos votos, os dois puderam ficar na casa.

Duas edições antes, no BBB 20, a Casa de Vidro marcava seu retorno, após seis edições sem acontecer. Na primeira edição que misturou famosos e anônimos, quatro possíveis competidores foram confinados em um shopping no Rio de Janeiro, e dois deles foram votados pelo público para entrar no reality. O grupo era composto por Ivy, Renata, Daniel e Caon, do qual apenas Ivy e Daniel puderam ir para o BBB.

Na 14ª edição do programa a Casa de Vidro também se fez presente, mesmo que como uma brincadeira. Na época, a personagem Valdirene, da novela Amor à Vida, participou da dinâmica e foi escolhida para entrar no reality. A atriz Tata Werneck, que dava vida a personagem, entrou na casa de verdade e surpreendeu os brothers e sisters.

Um ano antes, no BBB 13 a dinâmica contou com ainda mais candidatos. Na época, seis anônimos disputaram duas vagas para entrar no reality: André, Bernardo, Kamilla, Kelly, Samara e Marcello. O público escolheu Kamilla e Marcello para entrarem no programa.

Duas edições antes, no BBB 11, acontecia uma nova Casa de Vidro em um shopping do Rio de Janeiro. Porém, nesta edição, os cinco primeiro eliminados do reality tiveram a chance de voltar à competição. Eram eles Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo. Mauricio, o Maumau, foi o escolhido pelo público para voltar à casa mais vigiada do Brasil.

A primeira Casa de Vidro aconteceu na 9ª edição do reality show. Nela, Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra ficaram confinados em uma redoma de vidro em um shopping do Rio de Janeiro e disputavam duas vaga no reality. Emanuel e Josiane foram os escolhidos pelo público. Ainda na mesma edição, uma segunda Casa de Vidro aconteceu, porém no quintal, e contou com André Cowboy e Mayra Cardi, que posteriormente, entraram os dois no programa.

Mais de uma década depois, dois dos participantes da dinâmica da edição morreram. Em 2011, André morreu em um assalto em seu sítio, no interior de São Paulo, aos 37 anos. Josi, por sua vez, morreu após sofrer um aneurisma, aos 43 anos, no ano de 2021.