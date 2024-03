BBB 24: Yasmin confessa incômodo com brother: 'Tira a minha sorte'

Após a prova do líder, Yasmin Brunet fez um sincero desabafo e revelou não gostar da 'brincadeira' de um brother no BBB 24

A modelo Yasmin Brunet aproveitou a madrugada desta segunda-feira, 01, para fazer um sincero desabafo a respeito do comportamento de um brother do BBB 24, da Globo. Em conversa com Lucas Henrique na cozinha da casa, a sister revelou que se incomodou bastante com Michel enquanto realizavam a prova do líder.

"Te juro que acho que Michel tira a minha sorte porque ele fica se esfregando em mim, falando: 'Vou pegar a sua sorte'", disse Yasmin. "Fala que não quer brincadeira", aconselhou Lucas, vencedor da liderança. "Eu falei isso, cara, mas ele continua. Eu te juro, estou começando a ficar chateada com ele porque eu acredito nessas coisas", afirmou a modelo.

Yasmin, no entanto, reforçou que já conversou com Michel, mas o professor de geografia continua tocando em seu ombro. "Isso está me incomodando muito. Se na próxima prova, por exemplo, do anjo, ele vier com essa brincadeira de ficar tocando em mim, vou ficar muito p***", declarou ela.

E completou: "Eu sei que não foi por isso que eu não consegui. Eu sei que ele não faz por mal, mas eu sou muito doida e acredito nessas coisas que não têm fundamento".

Vale lembrar que antes mesmo de participar do reality show, Yasmin Brunet já contou aos seguidores que acredita em energia. Dentro do programa, aliás, ela chegou a realizar um ritual com cristais durante uma dinâmica onde os participantes receberam objetos pessoais da família.

yasmin falando sério que não gosta que o michel brinca de tocar nela pra tirar a sorte dela



yasmin "eu sou doida, sou louca, sou maluca, real eu acredito em coisa doida" #BBB24pic.twitter.com/gNoVUswe1s — deb (@realitysdeb) March 1, 2024

Lucas Henrique revela quem pode indicar para o paredão

Vencedor de mais uma prova do líder no BBB 24, da Globo, Lucas Henrique já está se preparando para a formação do próximo paredão. Em conversa com Yasmin Brunet, ele revelou que possui dois brothers como alvos para indicar direto a berlinda da semana.

Assim, na área externa da casa mais vigiada do país, o professor de educação física contou que Michel é sua primeira opção de voto, mas caso seja imunizado, colocará Davi na zona de risco. "Quem você acha que vai mandar direto?", questionou Yasmin.

"Não sei, acho que vou mandar o Michel, estou pensando ainda", analisou o brother. A modelo, então, perguntou qual seria o plano B caso o principal alvo vença novamente a prova do anjo. "Vou ter que ir em outra pessoa, aí mando Davi. A questão só são as pulseiras, porque é meio chato. Preferia chegar domingo e 'largar o aço'", explicou.

Momentos antes, em um bate-papo com outras sisters, Lucas Henrique confessou que ainda não escolheu quais adversários irá colocar 'Na Mira do Líder'. Confira!