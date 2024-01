BBB 24: Yasmin Brunet 'Alinha os Chakras’ dos brothers dentro da casa

Durante uma ação no BBB 24, nesta terça-feira, 30, Yasmin Brunet utilizou o objeto com brothers na área externa da casa mais vigiada do Brasil

Depois de uma uma ação no BBB 24, que aconteceu nesta terça-feira, 30, Yasmin Brunet recebeu uma tigela de cristal, a loira então resolveu utilizar o objeto com brothers na área externa da casa para alinhar os chakras dos participantes:

"É um bowl de cristal, que ele emite uma frequência que alinha os chakras, acalma e cura. Então, são frequências desse cristal aqui. Escolheram muito bem. Obrigada, mãe e pai. Estava precisando disso aqui", disse a modelo ao receber o item.

"É uma frequência que alinha os Chakras na altura do coração", explica Yasmin. Leidy Elin pergunta se pode deitar no chão e Yasmin diz que "sim". Outros brothers se juntam para o momento e a modelo explica como funciona: "É só deitar e fechar os olhos numa posição confortável e imaginar uma luz verde onde está o seu coração”.

"É um cristal de verdade que dá pra botar água dentro. E quando coloca, você consegue ver a frequência fazendo um desenho na água. O ideal é ficar mais de um, porque cada um desses é uma frequência que cura um órgão específico", explica Yasmin.

Além de Yasmin, os brothers se emocionaram na tarde desta terça ao receberem objetos pessoais na área externa da casa mais vigiada do país. No gramado, os moradores dividiram com os colegas a história de cada item.

MC Bin Laden, que recebeu um par de pantufas em formatos de ursinhos de pelúcia, conta: “Isso daqui eu comprei na época que eu mudei de casa. Comprei um igual para minha mãe. E foi um momento que a gente começou a viver um momento melhor na nossa vida. Por a gente ter passado fome junto, ter vivido muita coisa junto, comprei um desse para mim e para ela”.

Beatriz chora ao receber lembrança de casa

A emoção foi tanta que Beatriz acabou não aguentando e soltou as lágrimas ao receber sua barraca de camelô com a qual trabalhava no bairro paulista do Brás.

"A sujeira nos ferros, tudo de onde eu vim. A barraca significa tudo para mim, camelô, rua, porque foi onde consegui pagar meu teatro, me formar como atriz, foi onde consegui compreender essa alegria dentro de mim", disse ela, enquanto era ouvida pelos outros brothers. "A gente pode parecer forçada, exagerada, mas é uma alegria que não cabe dentro de mim", reforçou.