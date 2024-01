BBB 24: Beatriz chora ao receber lembrança de casa; veja vídeo

'Tudo para mim', Beatriz se emocionou nesta terça-feira, 30, ao receber item e lembra que fugiu de rapa e que sua mãe já vendia fruta grávida

No BBB 24, os brothers se emocionaram na tarde desta terça-feira, 30, ao receberem objetos pessoais na área externa da casa mais vigiada do país. No gramado, os moradores dividiram com os colegas a história de cada item. A emoção foi tanta que Beatriz acabou não aguentando e soltou as lágrimas ao receber sua barraca de camelô com a qual trabalhava no bairro paulista do Brás.

"A sujeira nos ferros, tudo de onde eu vim. A barraca significa tudo para mim, camelô, rua, porque foi onde consegui pagar meu teatro, me formar como atriz, foi onde consegui compreender essa alegria dentro de mim", disse ela, enquanto era ouvida pelos outros brothers. "A gente pode parecer forçada, exagerada, mas é uma alegria que não cabe dentro de mim", reforçou.

A sister ainda explicou que a barraca faz parte de sua trajetória e de sua família. "Eu aprendi isso na rua, correndo do rapa e enfrentando um monte de obstáculos. As pessoas falam assim 'ah, você é filha de pobre, não vai ser atriz, não vai conseguir realizar seu sonho', e a minha família veio disso, Minha mãe estava comigo na barriga e já vendia fruta. A barraca significa tudo para mim", garantiu.

"Sempre falei lá fora: 'Ah, se essas barracas falassem, se esses ferros falassem'... Ia dizer muita coisa, porque tem muito significado, a rua é tudo para mim, é tudo. Se Deus perguntasse o que eu queria ser de novo, onde eu queria nascer, eu escolho a mesma família, a mesma barraca", finalizou a sister bastante emocionada.

A Beatriz emocionada com a barraca dela do Brás 🥺 #BBB24

Alane faz promessa caso volte do Paredão; descubra

Em conversa com Matteus na cozinha da Xepa, Alane conta ao gaúcho sobre seus planos no jogo, caso escape do paredão desta terça-feira, 30. A sister, que enfrenta o paredão ao lado de Isabelle, Luigi e Juninho, faz uma promessa caso permaneça na casa mais vigiada do Brasil.

"Nesse Paredão, se eu ficar ,eu vou votar nas pessoas que eu acho planta. Faz sentido para mim votar na Fernanda? Faz! Só que eu ainda sou mais sair uma planta do que sair a Fernanda", explica.