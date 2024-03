BBB 24: Yasmin cai no choro após bate-boca com Alane: 'Ela é perigosa'

Emparedada, Yasmin Brunet desabou ao conversar com brothers e revelou desejo de ser eliminada do BBB 24 após discussão com Alane

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 11, mexeu bastante com os brothers do BBB 24, da Globo. A modelo Yasmin Brunet, que discutiu com Alane durante esta madrugada, caiu no choro ao desabafar com outros brothers da casa mais vigiada do país.

Após a atividade comandada ao vivo por Tadeu Schmidt, Alane chamou Yasmin de "mimada, infantil e planta". A filha de Luiza Brunet, por sua vez, não conseguiu segurar as lágrimas e precisou ser consolada por Lucas Henrique e Leidy Elin.

"Essa Alane é do mal! Ela é perigosa real. Imagino lá fora o que ela já fez na vida dela... Veio me falar que eu estava debochando da fé dela. Não quero permanecer numa casa com gente assim", lamentou a sister, recordando os comentários da adversária.

"Me faz mal permanecer em convivência com gente tão ruim. Imagina o estrago que ela já fez na vida das pessoas. Se ela já fez isso com tudo filmado, imagina lá fora?", continuou Yasmin Brunet. Na sequência, a modelo disse aos brothers que Alane "distorce fatos".

"Se o Brasil compra isso, eu não quero. Se o Brasil compra ela, eu não quero continuar aqui. Ela é perigosa", declarou a famosa. Ela, que enfrenta o paredão da semana ao lado de Lucas e Isabelle, ainda declarou vontade de ser eliminada. "Esse jogo não faz mais sentido para mim... Para mim, sinceramente, ela [Alane] é pior que o Davi", concluiu Yasmin Brunet.

Vale lembrar que o resultado da berlinda será anunciado ao vivo na edição desta terça-feira, 12, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer', na Globo.

Yasmin chora e dispara sobre Alane: "Essa garota é uma cobra, ela é perturbada, cara. Não é normal o que ela faz" 💥 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/sQpUDOmtJ8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

O que aconteceu entre Yasmin e Alane?

Além da discussão entre Leidy Elin e Davi, que culminou com a sister jogando as roupas do jovem na piscina, a madrugada desta terça-feira, 12, também foi marcada por outro desentendimento: Yasmin Brunet e Alane.

O bate-boca entre as sisters iniciou logo após a bailarina também trocar ofensas com Leidy. Yasmin, então, mencionou o episódio em que Alane recebeu uma punição grave por guardar um copo da última festa em sua mala.

"Vai lá pegar mais um copo", disparou a modelo. "Fica aí, não faz nada...", retrucou Alane. "Oh samambaia", declarou a emparedada da semana. Em seguida, a bailarina chamou Yasmin de "mimada".

"Parece uma criança de 12 anos. Mimada, infantil e planta. É isso o que você é", disse a sister. "Tá olhando no espelho? O espelho tá do lado, não tá aqui não", rebateu Yasmin Brunet, por fim.