BBB 24: Yasmin Brunet fica constrangida ao ganhar apelido de Rodriguinho

Após comentários ácidos sobre o corpo e a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24, Rodriguinho deixa a modelo desconfortável com novo apelido

Após fazer comentários polêmicos sobre o corpo e a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho decidiu dar um novo apelido para sister. Na noite do último domingo, 14, o pagodeiro divertiu os brothers com uma ‘piada’ envolvendo o nome e a alimentação da modelo, mas a loira acabou ficando constrangida.

Enquanto os brothers estavam na cozinha juntos, Rodriguinho contou que iria começar a chamar a modelo por seu novo apelido: "Não é Yasmin Brunet, é Yasmin 'Comer'", disse o músico. Os colegas de confinamento caíram na risada e até entraram na brincadeira: "Passa o dia todinho mastigando. Tá certa, amiga", completou Giovanna Pitel.

No registro que circula na web, Yasmin aparece em silêncio no canto da cozinha, levando um alimento até a boca no momento da 'piada'. Após o comentário, Rodriguinho percebe o desconforto e se dirige até a sister. Lucas Pizane também se aproxima, chegando a fazer um carinho na cabeça para confortar a modelo, que parece constrangida com o comentário.

Essa não é a primeira vez que Rodriguinho comenta sobre o corpo ou a alimentação de Yasmin. Durante uma conversa, a modelo confessou que estava desenvolvendo uma compulsão alimentar e o pagodeiro decidiu opinar. “Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando. 'Aí ganhou!', e sai rolando", disse enquanto encenava a final do reality show.

Além disso, o cantor já criticou o corpo da sister em uma conversa com seus aliados: "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. Nizam completou a fala do brother e apontou o que não lhe agradou. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", disse o executivo.

“Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", o cantor criticou a modelo novamente. Vale mencionar que Yasmin não presenciou a declaração, mas recebeu apoio de admiradores e familiares em suas redes sociais.

Luiza Brunet reagiu aos comentários sobre Yasmin Brunet:

A modelo Luiza Brunet saiu em defesa de sua filha, Yasmin Brunet, que recebeu comentários sobre sua aparência de outros participantes homens no BBB 24. Em suas redes sociais na manhã deste sábado, 13, a mãe da modelo compartilhou um vídeo com as falas de Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues sobre seu corpo.

Inconformada com as falas, Luiza disparou: "Bom dia. Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa". Logo em seguida, ela citou as falas dos brothers e questionou: "Vexame nacional? Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza". A modelo ainda fez questão de lembrar a acusação de agressão feita pela ex-mulher de Rodriguinho.