BBB 24: Yasmin Brunet fala sobre compulsão alimentar e Rodriguinho responde: 'Vai sair rolando'

Em conversa no Quarto do Líder, Yasmin Brunet fala sobre sua compulsão alimentar e recebe resposta de Rodriguinho; internautas detonam o cantor.

Após comentários polêmicos sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24, o cantor Rodriguinho voltou a falar sobre os hábitos alimentares da modelo. Em reunião no Quarto do Líder na madrugada deste domingo, 14, a loira recebeu responta do brother, que foi detonado na internet por suas falas.

Durante uma conversa com Wanessa Camargo, Yasmin confessou que estava desenvolvendo uma compulsão alimentar no confinamento do reality show. "Eu voltei a ter compulsão alimentar. Olha o tanto que eu estou comendo. Assim, descontroladamente, e tô passando mal. Juro, tô me sentindo horrível depois. Porque eu não me vejo comendo, eu inalo a comida. Nem mastigo. Bizarro", disse a modelo.

Yasmin Brunet dizendo que voltou a ter compulsão alimentar depois que entrou no BBB, imagina quando ela descobrir que o rodriguinho tava falando mal do corpo dela horas atrás… #bbb24pic.twitter.com/MmylqBdPZk — JV 🧣 (@jvve31) January 14, 2024

Mais tarde, sentadas no Quarto do Líder com outros participantes, o assunto voltou a tona entre as duas sisters. Logo, Rodriguinho decidiu opinar sobre o assunto e chamou a atenção de Yasmin. "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando. 'Aí ganhou!', e sai rolando", disse o cantor, encenando uma possível final para o reality show. Envergonhada, a loira escondeu entre as mãos e não respondeu o brother.

Irritados com a atitude do Líder da semana, os internautas detonaram as falas de Rodriguinho na web. "Isso se tornou algo fora dos limites. Algo precisa ser feito, o cara simplesmente brinca com a compulsão alimentar? O Tadeu precisa urgentemente interferir e expor todos os fatos sobre tudo que rolou", opinou um fã clube de Yasmin.

"Essa maldade em tom de brincadeira já passou dos limites há muito tempo", disse outro internauta nos comentários. "Na moral, não sei porque Yasmin achou que seria bacana se aproximar dele", escreveu mais um.

Isso se tornou algo fora dos limites. Algo precisa ser feito, o cara simplesmente brinca com a compulsão alimentar? O Tadeu precisa urgentemente interferir e expor todos os fatos sobre tudo que rolou. #BBB24



pic.twitter.com/PTpsfKyZnC — Central Yasmin Brunet 🧜‍♀️ (@CentralDaYasmin) January 14, 2024

Rodriguinho já havia falado dos hábitos alimentares de Yasmin Brunet

Esta não foi a primeira vez que Rodriguinho falou sobre a alimentação de Yasmin Brunet no BBB 24. Na madrugada do último sábado, 13, o cantor comentou com Nizam e Vinicius Rodrigues sobre a aparência da modelo.

Na ocasião, Rodriguinho criticou o corpo da loira. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor. Nizam logo completou a fala do brother e apontou o que não lhe agradou. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", disse o executivo, que decidiu não complementar sua fala.

Então, Rodriguinho comentou sobre os hábitos de alimentação da ex-esposa de Gabriel Medina. "Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", disse ele.