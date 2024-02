BBB 24: Wanessa se surpreende com o Queridômetro: "O que eu fiz?"

Wanessa Camargo se surpreende ao receber um emoji de vômito em seu Queridômetro e questiona o motivo de ter recebido essa resposta dos brothers

Wanessa Camargo se surpreendeu com os emojis que recebeu em seu Queridômetro na manhã deste domingo, 18. A cantora recebeu 'vômito' de um brother e não acreditou nas respostas que recebeu do resto da casa.

"Ganhei mesmo", disse Wanessa quando reafirmou que havia recebido o 'vômito'. "Nossa, Wanessa, o que você fez?", questionou Yasmin Brunet. "Boa pergunta! É, filho... Estou brisando no jogo. O que eu fiz para ganhar um vômito?", disparou a artista, visivelmente chateada com o emoji.

O Queridômetro, no entanto, não passou de uma brincadeira de outros brothers. Logo após Wanessa deixar a sala, Alane e Beatriz contam para Yasmin que foi Deniziane quem deu o emoji para confundir a artista. Com dó, as sister falaram a verdade para a filha de Zezé Di Camargo.

"A gente não vai te deixar passar mal. Foi a Anny que te deu vômito, era uma brincadeira, mas a gente não consegue sustentar", revelou Yasmin, deixando Wanessa aliviada. Aos risos, Rodriguinho comentou sobre a situação. "Vocês falaram na hora certa, porque ela já estava achando que era eu, já", disse o cantor.

A Anny trolou a Wanessa dando vômito pra ela no queridômetro, o alívio da bichinha 😂 #BBB24#TeamWanessa 🌷 pic.twitter.com/swkn8anqZJ — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) February 18, 2024

Wanessa é alvo de brothers para o paredão

Durante a madrugada deste domingo, 18, Raquele surpreendeu o público ao reconsiderar sua estratégia no BBB 24. Apesar de já ter colocado três brothers em sua mira, a doceira decidiu mudar de rumo. Ao lado do Anjo, Michel, ela sugeriu que seus colegas considerassem indicar a cantora Wanessa Camargo para o próximo paredão.

No Quarto do Líder, a poderosa da semana se reuniu com seus aliados: Michel, Fernanda, Pitel e Rodriguinho. Juntos, eles avaliavam as opções para chegar a um consenso e se salvarem da berlinda pela votação da casa. Anteriormente, os brothers já tinham definido Lucas Henrique como principal alvo, mas mudaram de estratégia.

Durante a conversa, Fernanda sugeriu que o grupo direcionasse seus votos para Leidy, Yasmin ou Wanessa. Raquele concordou e afirmou que a melhor estratégia seria se preparar para enfrentar a cantora no paredão. "Acho que o melhor cenário agora é a Wanessa como segunda opção", opinou a líder sobre a votação da berlinda.