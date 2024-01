BBB 24: Wanessa leva ‘atenção' do Big Boss após conversa: ‘Regra'

Wanessa Camargo tem uma atitude que vai contra o regulamento do BBB 24 e o Big Boss entra em ação para chamar a atenção dos participantes

A cantora Wanessa Camargo tentou fazer uma boa ação na casa do BBB 24, da Globo, mas levou uma chamada de ‘atenção’ do Big Boss. Na tarde desta segunda-feira, 29, ela disse para Juninho que iria dar a bolsa de estudos que ganhou de uma universidade para ele. Porém, a voz misteriosa da produção apareceu na casa e disse que o prêmio não pode ser compartilhado.

Tudo começou quando Juninho questionou o motivo para Wanessa ter chamado Davi para a dinâmica patrocinada por uma universidade e contou que também gostaria de ter participado. Então, ela ofereceu a bolsa de estudos de ganhou para ele.

Alguns minutos depois, a voz do Big Boss foi reproduzida em toda a casa para dar um aviso para todos os participantes depois da conversa de Wanessa e Juninho. “Atenção! Regra do BBB. O prêmio não se compartilha. O prêmio será dado aqui fora, porém não pode ser compartilhado”, afirmou.

Davi ficou emocionado ao ganhar bolsa de estudos

O brother Davi ficou emocionado na tarde desta segunda-feira, 29, e chorou na casa do BBB 24, da Globo. Ele não segurou as lágrimas ao ver o seu sonho de realizando.

Tudo começou quando a cantora Wanessa Camargo chamou o rapaz para participar de uma dinâmica de um patrocinador junto com ela. Como prêmio, Davi ganhou uma bolsa de estudos na universidade.

Desde que entrou no reality show, Davi sempre contou que seu sonho é cursar medicina, mas era um sonho que estava distante de sua realidade por causa do valor da mensalidade do curso. Agora, com a bolsa, ele vê seu sonho se aproximando.

Então, o rapaz chorou ao pensar em sua bolsa de estudos. A emoção dele comoveu os internautas, que logo elogiaram a simplicidade dele. “Pessoa humilde que sabe valorizar o que para muitos são pequenas coisas”, afirmou um fã. “Ele é um representante real da realidade periférica verdadeira. Um guerreiro sem armas contra um sistema cruel”, declarou outro. “Bençãos que não têm fim. Vai ter um homem preto, motorista de aplicativo cursando medicina sim”, escreveu mais um.