BBB 24: Wanessa desabafa com Davi e confessa medo: 'Odiada sem saber'

Em conversa com Davi, Wanessa Camargo revelou que se sente aflita por não saber a percepção do público sobre seu jogo no BBB 24

Em clima de pré-paredão no BBB 24, da Globo, os brothers Wanessa Camargo e Davi aproveitaram a tarde desta terça-feira, 20, para conversar a respeito do jogo. Em um dos quartos da casa mais vigiada do país, a cantora refletiu sobre sua participação no reality show e confessou qual é o seu grande medo.

A sister, então, contou que se sente aflita por não saber qual tem sido a percepção do público sobre seu comportamento no programa. "Sou uma pessoa que gosta de conversar, detesto ficar sem olhar na cara de alguém, faz mal", desabafou a artista.

Na sequência, Davi aconselhou a colega de confinamento a encarar a zona de risco de uma outra maneira. "Com o jogo, não ir para o paredão é… estrela. Eu entendo que você quer uma resposta", disse o brother. Wanessa Camargo, por sua vez, explicou melhor o motivo de sentir medo da berlinda.

++ BBB 24: Namorada de Davi faz post enigmático após fala da sogra: 'Princípios'

"Não, deixa eu te explicar. Não vou me jogar no paredão, não vou pedir para ninguém votar em mim, vou fugir do paredão, quero ganhar prova do líder… O que está me deixando aflita é que eu tô com muito medo de estar sendo odiada sem saber. O Brasil tendo ranço de mim, raiva de mim aqui no jogo, sem eu saber. E assim eu não quero ficar aqui. Não quero ficar em um jogo que não querem que eu esteja, entende?", declarou a filha de Zezé Di Camargo.

"Não fica sofrendo por isso, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer", tranquilizou Davi. Wanessa concluiu o pensamento dizendo acreditar que não enfrentou o paredão do BBB 24 ainda por não ter chegado sua hora.

#BBB24

Wanessa diz a Davi que não vai se jogar no paredão, mas tá aflita porque pode tá sendo odiada, com o público com ranço dela.



Davi era pra ter dito: "aí você tem um ponto"

Kkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/pL1envntkC — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) February 20, 2024

Irmã de Wanessa explica ausência dos filhos dela na carta

Irmã da cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo apareceu nos stories do Instagram para explicar as dúvidas dos fãs sobre a carta que enviou para a irmã no confinamento do BBB 24, da Globo.

Na dinâmica do Sincerão da semana, os participantes tiveram que triturar as cartas das famílias dos rivais e apenas algumas cartas foram salvas, incluindo a carta da cantora. Porém, ela e os fãs questionaram a ausência dos filhos dela na mensagem. Assim, Camilla se pronunciou para explicar.

A atriz contou que escreveu a carta a pedido da produção e precisou colocar uma mensagem mais geral, sem dar dicas sobre o jogo para a irmã. Inclusive, eles receberam a orientação para que a carta fosse de apenas uma pessoa da família. Então, eles não colocaram mensagens das crianças. Com isso, ela desmentiu os boatos de que o pai das crianças, que é o ex-marido de Wanessa, teria barrado a participação dos filhos.

Ela contou que o ex-cunhado é muito parceiro da família e o ex-casal se respeita muito. "Não tem nada de 'Marcus não deixou as crianças participarem da carta'. […] Não existe nada disso com o Marcus, é uma relação de muito carinho, de muito respeito. Eles têm duas crianças maravilhosas e eles priorizam muito isso", afirmou ela em um trecho. Confira!