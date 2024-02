Irmã de Wanessa explica ausência dos filhos dela na carta

Camilla Camargo responde dúvida dos fãs sobre a carta da família para Wanessa Camargo na dinâmica do Sincerão do BBB 24

Irmã da cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo apareceu nos stories do Instagram para explicar as dúvidas dos fãs sobre a carta que enviou para a irmã no confinamento do BBB 24, da Globo. Na dinâmica do Sincerão da semana, os participantes tiveram que triturar as cartas das famílias dos rivais e apenas algumas cartas foram salvas, incluindo a carta da cantora. Porém, ela e os fãs questionaram a ausência dos filhos dela na mensagem. Assim, Camilla se pronunciou para explicar.

A atriz contou que escreveu a carta a pedido da produção e precisou colocar uma mensagem mais geral, sem dar dicas sobre o jogo para a irmã. Inclusive, eles receberam a orientação para que a carta fosse de apenas uma pessoa da família. Então, eles não colocaram mensagens das crianças. Com isso, ela desmentiu os boatos de que o pai das crianças, que é o ex-marido de Wanessa, teria barrado a participação dos filhos. Ela contou que o ex-cunhado é muito parceiro da família e o ex-casal se respeita muito. "Não tem nada de ‘Marcus não deixou as crianças participarem da carta’. […] Não existe nada disso com o Marcus, é uma relação de muito carinho, de muito respeito. Eles têm duas crianças maravilhosas e eles priorizam muito isso”, afirmou ela.

"Vocês viram ontem a dinâmica do Big Brother. Cruel, digamos assim. E eu vim tirar algumas dúvidas de vocês porque eu fiquei angustiada ontem. Eu fiz uma carta linda, de todo o meu coração. A carta não chegou inteira. Eles tiraram um pedaço da carta para ela, acho que devido ao tamanho, enfim. Quando eles pedem essas coisas, o pessoal da produção não especificam o que é, se vai ter uma prova assim. Eles falam: ‘A gente precisa de uma carta. Que uma pessoa da família escreva uma carta para a Wanessa e mande uma foto dessa pessoa sozinha’. E foi o que a gente fez. Mandamos uma foto minha sozinha e a gente fez uma carta eu sozinha, porque em nenhuma hora chegou que poderia ser mais de uma pessoal”, disse ela.

E completou: "Quando eles pedem essas no Big Brother, é muito especificado que a gente não pode dar nenhuma dica e falar nada do que está acontecendo aqui fora. Isso é meio óbvio. Tudo tem que ser muito no geral para não gerar nenhum tipo de estou dando uma dica, porque a carta pode ser eliminada, pode não chegar, eles podem editar. Eles cortaram uma parte por ser longa, ou porque eu tinha falado para ela fazer umas coisas, cantar mais, talvez eles tenham editado. Então, para não correr o risco de editar, eu falei na carta tudo de uma forma muito geral: ‘Todos estão bem. Todos nós te amamos’, para dar a entender que era de todo mundo. Não tem nada de ‘Marcus não deixou as crianças participarem da carta’. Como, na outra prova, a gente já tinha enviado uma coisa específica das crianças, nessa a gente quis diversificar e por isso que eu fui escolhida da família para enviar a carta”.

Por fim, Camilla comentou: "Estou torcendo muito para ela ganhar o Anjo para que ela possa ver as crianças ou Líder para ver fotos das crianças, porque eu como mãe eu sei. Por isso que eu usei tudo no plural, no nome de todo mundo, para evitar que a carta fosse editada, para evitar tivesse alguma dica, para evitar que não chegasse até ela. Não existe nada disso com o Marcus, é uma relação de muito carinho, de muito respeito. Eles têm duas crianças maravilhosas e eles priorizam muito isso. É só por causa disso. E Wanessa cria teorias, foi uma carta muito linda e feita com muito amor”.

View this post on Instagram A post shared by Metrópoles (@metropoles)

Wanessa diz que não é vilã e pede paredão

A cantora Wanessa Camargo refletiu após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi na casa, seu principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer ir ao paredão para entender melhor o que possa estar acontecendo.

Durante a conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle, a namorada de Dado Dolabella falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora. Veja mais aqui.

Fora da casa, Zilu Camargo fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo. Veja o recado de Zilu aqui.