BBB 24: Wanessa Camargo revela se pretende ter filhos com Dado Dolabella

A família vai aumentar? Wanessa Camargo abre o coração no BBB 24 e revela se tem vontade de ter filhos com o namorado, Dado Dolabella

Neste domingo, 21, a cantora Wanessa Camargo abriu o coração sobre os planos de aumentar sua família durante o confinamento no Big Brother Brasil 24. Mãe de dois meninos, frutos de seu antigo casamento, a sister confessou que planeja ter mais filhos com seu atual namorado, o ator e cantor Dado Dolabella.

Durante uma conversa na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Wanessa conversou com os brothers Michel, Alane, Isabelle e Yasmin Brunet sobre sua familia. O assunto surgiu quando p professor contou que era o ‘filho temporão’ de seus pais, o que significa que ele nasceu muitos anos depois de seus irmãos ou após o casamento dos pais.

Foi então que Wanessa avaliou sua situação e contou que também pode ter um filho com uma grande diferença de idade entre seus dois herdeiros: “É, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?", ela abriu o coração sobre a vontade de ter mais um filho.

Michel incentivou a cantora: "Se tiver, vai dar certo", ele comentou sobre a ideia de aumentar a família, mas a artista ponderou: "Com 40 é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê”; disse desanimada com a ideia. Quando questionada se teria mais um filho se estivesse com 30 anos, ela respondeu que sim: "Total", Wanessa finalizou o assunto.

Essa não foi a primeira vez que Wanessa falou sobre Dado na casa. Ela se emocionou ao revelar seu status: “Não sou casada, mas quase casada. Porque é um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito amoroso, muito tudo”, disse emocionada sobre seu namoro, que começou nos anos 2000, mas passou por um intervalo de quase 20 anos.

Vale lembrar que Wanessa já é mãe de dois meninos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, que está com 9. Os pequenos são frutos do antigo casamento da artista. Durante o confinamento da mãe, circularam rumores de que eles estariam morando com a madrasta, Isis Valverde, que até compartilhou fotos dos enteados em suas redes sociais.

Zilu Godoy conta que virá ao Brasil para cuidar dos netos:

Mãe de Wanessa Camargo, Zilu Godoy já tem viagem marcada ao Brasil. A influenciadora digital, que hoje mora em Orlando, nos Estados Unidos, viajará em fevereiro para ficar ao lado dos netos, enquanto a cantora confinada no reality show da Globo: "Agora no final do mês estou indo para o Brasil”, ela revelou a data de seu retorno.

“O Marcus está cuidando muito bem das crianças, é um paizão presente o tempo todo", explica ela, em entrevista à CARAS Brasil. "Estou indo porque prometi para a Wanessa que eu iria dar um suporte para as crianças e para ele. Em fevereiro estarei aí", completa a influenciadora digital, que não esconde a falta que sente da filha durante o confinamento.