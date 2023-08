BBB 24 terá votação em duas etapas; entenda como funcionará

A Globo decidiu mudar a forma como o público votará no BBB 24

O BBB 24 só estreia daqui há alguns meses, mas a Globo já trouxe novidades! Nesta quinta-feira, 25, a produção do reality mais vigiado do país anunciou em suas redes sociais algumas mudanças em suas dinâmicas, entre elas, a forma como o público vau participar das decisões de quem fica ou deixa a competição.

A votação da próxima edição será mista, ou seja, o público terá direito a votar de duas formas diferentes: o voto da torcida e o voto único, ambas acontecerão no Gshow. O voto da torcida funcionará do jeito que já é conhecido pelos fãs da atração, votando quantas vezes quiser. Já no voto único, o usuário precisará informar o CPF, e como a autenticidade será verificada, só poderá votar uma vez por paredão.

"Atenção, preste muita atenção: o #BBB24 ainda não estreou, mas já traz novidades com uma nova dinâmica de votação. Na próxima edição do reality mais assistido pelos brasileiros, o público terá o direito de votar de duas formas diferentes: Voto da Torcida e Voto Único. Cada modelo terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos", diz a conta oficial do BBB.

Outra novidade é o jogo em duas fases. "Em uma primeira etapa, os usuários votam em quem desejam que permaneça na casa. O menos votado é eliminado. Já na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador."

Confira a publicação:

Arthur Aguiar e Amanda rebatem críticas após as mudanças

A mudança das regras na votação virou assunto nas redes sociais, e muitos internautas afirmaram que a Globo tomou essa atitude por causa dos últimos campeões da atração: Arthur Aguiar, do BBB 22, e Amanda Meirelles, do BBB 23.

Com a repercussão, Arthur decidiu se manifestar. "O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da bolha da internet, que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam. A padaria venceu!", afirmou o ator.

Depois, foi a vez de Amanda se pronunciar. "Falam também das pessoas que disponibilizaram o tempo em dias e noites votando para trazer essa vitória para quem eles queriam. Podem falar o que quiserem, mas nós vencemos", disse ela sobre os fãs.