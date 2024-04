BBB 24: Sonia Abrão detona aparição ao vivo de ex de Lucas: "Um papelão"

Sonia falou sobre a postura de Camila Moura durante sua aparição para falar ao vivo com Lucas Henrique no Mais Você

Sonia Abrão detonou a atitude de Camila Moura por sua aparição no Mais Você durante o A Tarde É Sua desta quarta-feira, 10. A ex de Lucas Henrique entrou ao vivo no matutino para falar pela primeira vez com o brother, que foi eliminado do BBB 24.

Após falar mal de Ana Maria Braga por ter exposto o ex-casal ao vivo, a apresentadora falou sobre a postura da professora de história e sobre sua aparência, que era outra há semanas. Segundo Sonia, ela entrou como 'a Camila que a gente viu quando a bomba estourou'.

A comunicadora ainda disse que a ex de Buda entrou no ar como a vítima da história, falando sobre ter sido internada, os quilos que perdeu e que ela tentou de tudo. “Agora entrar no ar, como doentinha, como vítima, como coitadinha [...] faça-me o favor!", disparou, além de aconselhar que ela poderia ter deixado os advogados cuidando disso.

Sonia opinou que Camila invalidou suas atitudes das últimas semanas por ter surgido como 'coitadinha' no programa: "De repente ela me faz um papelão como esse! Que decepção!".

Em outro momento, ela também comentou a reação do capoeirista ao ver a ex no matutino. "Ao vivo para todo o Brasil ela [Camila] vem e questiona ele de uma maneira muito incisiva e ele se quer consegue abrir a boca", pontuou sobre Moura ter mencionado que mandou uma mensagem para o ex-brother, mas não teve retorno.

Pouco depois, Abrão esclareceu que não estava defendendo Lucas, mas que Camila passou dos limites. "Eu não estou condenando a Camila, sempre estivemos do lado dela nessa história [...], agora no final começou a exagerar, passar das medidas", opinou dizendo que ela 'começou a esculhambar um pouquinho'. "Menos Camila, menos! Influencer sim, mas essa coisa de muita exposição, não!", disparou.

A apresentadora do vespertino opinou que a ex do professor de educação física deveria ter dito que não entraria ao vivo e deveria conversar com ele no particular, pois agora acabou com as chances de reconciliação do casal.