BBB 24: Sonia Abrão sobre colocarem Camila e Buda ao vivo: "Não acreditei!"

No A Tarde É Sua, Sonia Abrão falou sobre a aparição de Camila Moura ao vivo no Mais Você

Sonia Abrão repercutiu o momento em que Camila Mouraentrou ao vivo no Mais Você para falar com Lucas Henrique pela primeira vez após Buda deixar o BBB 24.

Durante o A Tarde É Sua desta quarta-feira, 10, a apresentadora disse que os apresentadores do Bate Papo BBB, Thais Fersoza e Ed Gama tiveram muito cuidado ao tratar do assunto do fim do casamento. "A Tais e o Ed tiveram o maior cuidado [...] eles fizeram de tudo para conseguir fazer a entrevista, mas sem machucar mais do que ele já está", começou.

Em seguida, a comunicadora detonou o fato de Ana Maria Braga ter exposto os dois no programa ao vivo. "Eu olhei e falei 'não estou acreditando no que a gente está vendo'!", disparou.

Sonia disse que achou legal Ana Maria começar o papo se desculpando por ter chamado Lucas de 'menino gordo' e que a entrevista estava legal até o momento em que Camila entrou de vídeo.

Ela ainda questionou se Buda sabia que isso aconteceria. "Ele foi preparado para isso? Ele sabia desse tipo de coisa?", perguntou. "Primeira vez que estariam se vendo. Era um momento só dos dois. Como isso foi acontecer dentro do 'Mais Você'?", seguiu questionando.

Em seguida, a comunicadora do RedeTV! falou sobre a reação do ex-brother. "Deixou ele petrificado. Ele não abriu a boca, ele não quis conversar, não quis nada. Se ele pudesse sair dali voando e nunca vai voltar, ele teria feito isso. Parece que ele foi pego de surpresa", analisou.

Abrão também disse que colocará Ana Maria Braga na geladeira por ela ter topado fazer parte disso em seu programa.