BBB 24: Sisters reclamam do comportamento de Davi: 'Implicante'

As sisters Isabelle e Giovanna relataram episódios em que se incomodaram com algumas atitudes do brother Davi dentro do BBB 24

O comportamento do brother Davi dentro do BBB 24, da Globo, foi assunto principal entre os demais participantes do reality show na manhã desta quarta-feira, 24. Enquanto tomavam café na cozinha da Xepa, Isabelle e Giovanna Lima reclamaram de uma atitude do motorista de aplicativo.

"Viu como ele estava implicante comigo ontem?", questionou a dançarina para Michel, que também estava presente no local. "Mas é com todo mundo", respondeu o professor de Geografia. "Eu não observo que ele está assim com todo mundo, mas comigo eu percebi. Eu falei: 'Por que você está fazendo isso?", rebateu a sister.

Michel, então, reforçou que Davi agia da mesma forma com todos, mas Isabelle seguiu insistindo: "Vou falar com ele, aí ele fala bem assim para mim: 'Vou falar isso, inclusive na frente de vocês....'", retrucou ela. "Eu acho que é o jeito dele", interrompeu o brother.

"Não. Ele fala bem assim para mim: 'Eu nunca mais vou brincar com você'. Eu vou falar na frente de vocês para ele ouvir, porque ele acha que é coisa da minha cabeça. Não é, não sei, eu achei ele muito afobado", disparou Isabelle. Na sequência, Giovanna Lima recordou o breve embate que teve com o motorista de aplicativo.

"Ele não queria deixar eu terminar de fazer a minha própria banana... 'Não, vai sentar, vai sentar...' Eu falei: 'Não, vou terminar!'. 'Não, vai sentar, sim'. Eu falei: 'Não, eu vou terminar de fazer a minha banana, depois eu vou sentar", relatou a nutricionista aos brothers.

🔥 Giovanna relata que Davi se intrometeu no preparo de sua banana e não queria deixá-la terminar de fazer.



Michel: "Eu tô falando que não é só com você... A Giovanna ia fazendo e ele já foi metendo óleo no trem dela, e nem óleo ele tava usando."



Giovanna: "Não queria deixar… pic.twitter.com/yLXdPjascy — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 24, 2024

Davi leva advertência da produção após ação proibida

A madrugada desta quarta-feira, 24, foi de muita tensão para Davi no Big Brother Brasil 24. O motorista de aplicativo, que acordou mais cedo do que todos e até aproveitou para fazer uma faxina na casa, acabou recebendo uma advertência do 'Big Boss'. É que ele ganhou um puxão de orelha após violar uma das regras do reality show da Globo.

Após retornar da área externa da casa, Davi se deitou na sala para aguardar o início das gravações do Raio-X e o despertar dos demais colegas. Só que o motorista acabou 'pescando' enquanto esperava o alarme e por isso, recebeu uma advertência da produção do programa, já que é estritamente proibido dormir no sofá do confinamento.

"Atenção, Davi! Você deve dormir em um dos quartos", a voz do 'Big Boss', o chefão da casa, alertou o motorista sobre a violação da regra. O brother prontamente se levantou e foi para o quarto dormir, mas poucos minutos depois, Davi precisou se levantar novamente após ouvir o despertador da casa para gravar seu vídeo diário no confessionário.